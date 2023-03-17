Днями так звана влада окупованої Донецької області визнала, що Росія недодала до бюджету незаконного утворення від 35 до 40% від обіцяних грошей. Зауважимо, йдеться саме про "бюджет" лютого 2023 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

Дивіться також Прокляття слабких посольств і приклад США: чому й для кого Росія все ще не достатньо терорист

Як Росія прийшла та "порядок навела"

Слід сказати, що про дірку в бюджеті повідомило так зване "міністерство фінансів" окупованої частини Донеччини. Очевидно, це є ще одним свідчення того, що Росія може лише брехати та обіцяти, а на ділі – нічого не робити.

Буде не дивно, якщо в недалекій перспективі фанати "руского міру" змушені будуть хіба що хробаків з городів їсти, адже Кремль не може проспонсорувати свої незаконні "проєкти".

Цікаво також, що, як зазначають окупанти-сепаратисти, прибуткова частина бюджету донецької квазіреспубліки за січень "була виконана майже на 113%". Разом з тим "чомусь" в лютому цей показник становить лише 59,9% від запланованих доходів.

Зверніть увагу! Тимчасова окупаційна влада Донеччини раніше заявила, що дохідна частина так званого "бюджету" 2023 року становитиме 196 мільярдів рублів. При тому аж 87% від цієї суми – 171 мільярд рублів – це нібито "безоплатні надходження з федерального бюджету Росії".

На ТОТ "не життя, а малина"