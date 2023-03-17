Так, у декількох містах запровадили карантин через сказ. За останній час це відбувається вже вп’яте. Про це свідчать відповідні документи, які підписав так званий глава бойовиків Дєніс Пушилін, інформує 24 Канал.

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На окупованих територіях серйозна проблема зі сказом

З 3 березня карантин оголосили на 60 днів у Макіївці на території промислового майданчика ствола "Південний" філії шахти "Холодна балка" підприємства "Макіїввугілля". Також обмеження запровадили у селищі Чкалова в Гірницькому районі Макіївки.

Окрім цього, один з осередків сказу зафіксували в окупованому Докучаєвську. Служник Путіна Пушилін доручив встановити карантин у радіусі 500 метрів від місця спалаху з 17 лютого на 60 діб.



Сказ в окупованому Докучаєвську / Скриншот

Також 13 березня в окупованому селі Піщане Старобешівського району спалах сказу виявили на вулиці Молодіжній.



Сказ у селі Піщане / Скриншот

Зауважимо, що через спалах небезпечної зарази відповідні розпорядження про карантин ще підписали 10 березня у селищі Старобешеве, а також 15 березня у Волноваському районі.

Сподіваємось, сказ зачепить російських терористів, які чинять злочини на українських територіях.

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Випадки сказу в Україні