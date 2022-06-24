Тварин у районі сказу та у прилеглих зонах почали щеплювати. Відповідну інформацію повідомила Держспоживслужба 24 червня.

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У Солом'янському районі виявили сказ

Держпродспоживслужба, зафіксувавши сказ, провела засідання та вирішила запровадити карантинні обмеження в Солом'янському районі Києва, а саме на території:

обмеженій вулицями з перетинами проспекту Лобановського з вулиці Головка;

вулиці Головка з вулиці Солом'янська;

вулиці Солом'янська з вулиці Протасів Яр;

вулиці Протасів Яр з вулиці Грінченка;

вулиці Грінченка з вулиці Брожка;

вулиці Брожка з проспекту Лобановського.

Окрім того, вирішили затвердити План заходів з ліквідації сказу та недопущення розповсюдження хвороби. Тому вирішили:

визначити загрозливою зоною житлові та паркові масиви району, а також прилеглі до зони карантинних обмежень;

організувати проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні.

Також заборонили проводити виставки та інші видовищні заходи за участі собак в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні.

Зверніть увагу! Сказ є гострим інфекційним захворюванням тварин і людини, яке спричиняє нейротропний вірус Rabies . Джерелом інфекції можуть бути будь-які ссавці –куниці, лисиці, єноти, собаки, кішки, кажани. У хворого розвивається своєрідний енцефаліт, а далі – стрімко пошкоджується центральна нервова система. Далі, якщо людині не надати вчасно медичну допомогу, то смерть – неминуча.

Коротко про останні випадки сказу

У лютому 2022 року в Буському районі Львівщини зафіксували три випадки сказу. Тоді попереджали, що для уникнення інфікування потрібно стерегтися безпритульних і диких чотирилапих, які не бояться самі підійти до людини.

У серпні 2021 року в Києві кіт, який був заражений сказом, покусав 4 людей. Тварина не мала щеплення від хвороби та згодом померла. Натомість всі постраждалі звернулись до травмпункту та розпочали курс лікування антибіотиками.

У той же період на Львівщині у селі Межиріччя вперше за 10 років у кота підтвердили сказ. Через це в місті Червонограді та прилеглих територіях запроваджували карантинні обмеження.

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