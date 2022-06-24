Тварин у районі сказу та у прилеглих зонах почали щеплювати. Відповідну інформацію повідомила Держспоживслужба 24 червня.

Читайте також На Львівщині зафіксували 3 випадки сказу: як уникнути інфікування

У Солом'янському районі виявили сказ

Держпродспоживслужба, зафіксувавши сказ, провела засідання та вирішила запровадити карантинні обмеження в Солом'янському районі Києва, а саме на території:

  • обмеженій вулицями з перетинами проспекту Лобановського з вулиці Головка;
  • вулиці Головка з вулиці Солом'янська;
  • вулиці Солом'янська з вулиці Протасів Яр;
  • вулиці Протасів Яр з вулиці Грінченка;
  • вулиці Грінченка з вулиці Брожка;
  • вулиці Брожка з проспекту Лобановського.

Окрім того, вирішили затвердити План заходів з ліквідації сказу та недопущення розповсюдження хвороби. Тому вирішили:

  • визначити загрозливою зоною житлові та паркові масиви району, а також прилеглі до зони карантинних обмежень;
  • організувати проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні.

Також заборонили проводити виставки та інші видовищні заходи за участі собак в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні.

Коротко про останні випадки сказу

  • У лютому 2022 року в Буському районі Львівщини зафіксували три випадки сказу. Тоді попереджали, що для уникнення інфікування потрібно стерегтися безпритульних і диких чотирилапих, які не бояться самі підійти до людини.
  • У серпні 2021 року в Києві кіт, який був заражений сказом, покусав 4 людей. Тварина не мала щеплення від хвороби та згодом померла. Натомість всі постраждалі звернулись до травмпункту та розпочали курс лікування антибіотиками.
  • У той же період на Львівщині у селі Межиріччя вперше за 10 років у кота підтвердили сказ. Через це в місті Червонограді та прилеглих територіях запроваджували карантинні обмеження.

Дивіться також – у 2021 році набрав чинності зоозахисний закон: відео