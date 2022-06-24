Тварин у районі сказу та у прилеглих зонах почали щеплювати. Відповідну інформацію повідомила Держспоживслужба 24 червня.
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У Солом'янському районі виявили сказ
Держпродспоживслужба, зафіксувавши сказ, провела засідання та вирішила запровадити карантинні обмеження в Солом'янському районі Києва, а саме на території:
- обмеженій вулицями з перетинами проспекту Лобановського з вулиці Головка;
- вулиці Головка з вулиці Солом'янська;
- вулиці Солом'янська з вулиці Протасів Яр;
- вулиці Протасів Яр з вулиці Грінченка;
- вулиці Грінченка з вулиці Брожка;
- вулиці Брожка з проспекту Лобановського.
Окрім того, вирішили затвердити План заходів з ліквідації сказу та недопущення розповсюдження хвороби. Тому вирішили:
- визначити загрозливою зоною житлові та паркові масиви району, а також прилеглі до зони карантинних обмежень;
- організувати проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні.
Також заборонили проводити виставки та інші видовищні заходи за участі собак в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні.
Коротко про останні випадки сказу
- У лютому 2022 року в Буському районі Львівщини зафіксували три випадки сказу. Тоді попереджали, що для уникнення інфікування потрібно стерегтися безпритульних і диких чотирилапих, які не бояться самі підійти до людини.
- У серпні 2021 року в Києві кіт, який був заражений сказом, покусав 4 людей. Тварина не мала щеплення від хвороби та згодом померла. Натомість всі постраждалі звернулись до травмпункту та розпочали курс лікування антибіотиками.
- У той же період на Львівщині у селі Межиріччя вперше за 10 років у кота підтвердили сказ. Через це в місті Червонограді та прилеглих територіях запроваджували карантинні обмеження.
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