Найчастіше людина може інфікуватися сказом від котів та собак. Щоб уникнути поширення хвороби, щороку власникам домашніх улюбленців обов'язково слід їх вакцинувати.

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На Львівщині зафіксували 3 випадки сказу

У Золочівському районі ускладнилась епізоотична ситуація. Там з початку 2022 року зафіксували 3 випадки сказу у тварин:

у місті Буськ,

селі Балучин,

селі Задвір'я.

Жителів району закликають ознайомитися з пам'яткою "Обережно сказ!" та сприяти ветеринарам у проведені вакцинації домашніх тварин.

Що таке сказ? Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричиняє нейротропний вірус Rabies. У хворого розвивається своєрідний енцефаліт зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. Якщо людині невчасно надати медичну допомогу, її смерть – неминуча.

Дані Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричиняє нейротропний вірус Rabies. У хворого розвивається своєрідний енцефаліт зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. Якщо людині невчасно надати медичну допомогу, її смерть – неминуча.Дані Вікіпедії



Що потрібно знати про сказ / Фото Буської міської громади

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Як уникнути зараження сказом

Сказ може передатися через укус, подряпину, мікроушкодження шкіри та потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. Окрім цього, науковці довели, що сказом можна заразитись аерогенно-контактно. Тоді вірус потрапляє в організм через кон'юнктиви та слизові ротоглотки.

Найчастіше у контактний спосіб людей інфікують коти, собаки, лисиці та вовки. Особливу увагу слід звертати на безпритульних тварин, зокрема собак. Адже укус для них є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї тощо.

Якщо вас таки вкусила тварина, спочатку необхідно ретельно промити рану щонайменше протягом 15 хвилин. Це потрібно робити мильною водою (водомильним розчином з господарським милом та йодом), дезінфектантами для обробки ран у хірургії, 70% спиртом чи 5% розчином йоду. Після цього необхідно негайно звернутися до лікаря.

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Симптоми сказу

У людини інкубаційний період сказу зазвичай триває 1 – 3 місяці. Проте цей час може варіюватися й від одного тижня до року, залежно від:

Місця, кількості й глибини укусів. Укуси в обличчя та голову – найнебезпечніші.

Кількості й активності вірусу, який потрапив у рану.

Віку постраждалого. Діти зазвичай вразливіші за дорослих.

Початковими симптомами сказу є підвищення температури та біль. Також може бути незвичне або незрозуміле поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів хвороба практично завжди закінчується смертю. Коли вірус поширюється центральною нервовою системою, у хворого розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

У 96 – 99% випадків антирабічна вакцина запобігає розвитку захворювання. Вона є ефективною лише, якщо почати курс не пізніше 14 дня з моменту укусу. Проте курс імунізації можуть призначити навіть через кілька місяців після контакту з хворою на сказ твариною.

Антитіла у людини з'являються через 12 – 14 днів, а максимальні їхні рівні досягаються через 30 – 40 днів. Імунітет виробляється приблизно через 2 тижні після закінчення курсу вакцинації та залишається дієвим упродовж року.