Білка покусала людей 7 листопада. Через це влада Чернівців змушена була ввести обмежувальні заходи.
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Білка покусала людей у Чернівцях
У білки, яка покусала двох людей, виявили сказ,
– повідомили у міськраді.
У зв'язку з цим випадком на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський накладали карантинні обмеження. Крім того, у зону ризику потрапили вулиця Садова та парк культури й відпочинку імені Шевченка.
Через карантин здійснять такі заходи:
- обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу;
- вимушену дезінфекцію в районі вилову та перетримки білки (кінний двір).
Щодо білки, то врятувати тварину не вдалося. Потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу.