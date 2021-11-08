Білка покусала людей 7 листопада. Через це влада Чернівців змушена була ввести обмежувальні заходи.

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Білка покусала людей у Чернівцях

У білки, яка покусала двох людей, виявили сказ,

– повідомили у міськраді.

У зв'язку з цим випадком на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський накладали карантинні обмеження. Крім того, у зону ризику потрапили вулиця Садова та парк культури й відпочинку імені Шевченка.

Через карантин здійснять такі заходи:

обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу;

вимушену дезінфекцію в районі вилову та перетримки білки (кінний двір).

Щодо білки, то врятувати тварину не вдалося. Потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу.

Що таке сказ Це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Зверніть увагу! У Познані, що у Рівненській області, у серпні хвора на сказ білка покусала 8-річного хлопчика. У селі на 2 місяці ввели карантинні обмежувальні заходи.