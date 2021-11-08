Белка искусала людей 7 ноября. Поэтому власти Черновцов вынуждены были ввести ограничительные меры.

Узнайте больше День борьбы с бешенством животных: почему брикеты с самолетов, – это не 5g и не коронавирус

Белка искусала людей в Черновцах

У белки, которая искусала двух человек, обнаружили бешенство,

– сообщили в горсовете.

В связи с этим случаем на улице Первомайскую и в переулке Топоривский ввели карантинные ограничения. Кроме того, в зону риска попали улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко.

Из-за карантина предпримут следующие действия:

обследование и прививка животных с близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства;

вынужденная дезинфекция в районе отлова и передержки белки (конный двор).

Что касается белки, то спасти животное не удалось. Пострадавшие проходят курс иммунизации от бешенства.

Что такое бешенство

Это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита с стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Обратите внимание! В Познани, в Ровненской области, в августе больная бешенством белка покусала 8-летнего мальчика. В деревне на 2 месяца ввели карантинные ограничительные меры.