Руководитель управления Госпродпотребслужбы в Ровненской области Владимир Лазарчук рассказал, что инцидент произошел на территории села Познань Березневской территориальной общины бывшего Рокитновского района.

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Белка покусала ребенка

Там 8-летний мальчик увидел белку и решил поиграть с ней, схватив за хвост. В результате животное укусило ребенка. Каким образом белка попала в село – неизвестно.

Результаты экспертизы показали, что животное было заражено бешенством.

В селе ввели карантин

Из-за инцидента на территории Познани установили карантинные ограничительные меры сроком на 60 дней.

Туда запрещено вывозить мясо животных и мясопродукты. Массивы вблизи села планируют с воздуха обработать специальным веществом для обезвреживания возбудителя болезни.

Обратите внимание! На Львовщине, в селе Междуречье впервые за 10 лет у кота подтвердили бешенство. Поэтому в Червонограде и прилегающих территориях с 30 июля ввели карантинные ограничения.