Керівник управління Держпродспоживслужби у Рівненській області Володимир Лазарчук розповів виданню, що інцидент трапився на території села Познань Березнівської територіальної громади колишнього Рокитнівського району.

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Білка покусала дитину

Там 8-річний хлопчик побачив білку та вирішив погратися з нею, схопивши за хвіст. У результаті тварина укусила дитину. Яким чином білка потрапила до села – невідомо.

Результати експертизи засвідчили, що тваринка була заражена сказом.

У селі ввели карантин

Через інцидент на території Познані встановили карантинні обмежувальні заходи терміном на 60 днів.

Туди заборонено вивозити м'ясо тварин та м'ясопродукти. Масиви поблизу села планують з повітря обробити спеціальною речовиною для знешкодження збудника хвороби.

Зверніть увагу! На Львівщині, у селі Межиріччя вперше за 10 років у кота підтвердили сказ. Через це у Червонограді та прилеглих територіях з 30 липня запровадили карантинні обмеження.