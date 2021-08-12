Керівник управління Держпродспоживслужби у Рівненській області Володимир Лазарчук розповів виданню, що інцидент трапився на території села Познань Березнівської територіальної громади колишнього Рокитнівського району.
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Білка покусала дитину
Там 8-річний хлопчик побачив білку та вирішив погратися з нею, схопивши за хвіст. У результаті тварина укусила дитину. Яким чином білка потрапила до села – невідомо.
Результати експертизи засвідчили, що тваринка була заражена сказом.
У селі ввели карантин
Через інцидент на території Познані встановили карантинні обмежувальні заходи терміном на 60 днів.
Туди заборонено вивозити м'ясо тварин та м'ясопродукти. Масиви поблизу села планують з повітря обробити спеціальною речовиною для знешкодження збудника хвороби.