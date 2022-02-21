Чаще всего человек может инфицироваться бешенством от кошек и собак. Чтобы избежать распространения болезни, каждый год владельцам домашних любимцев обязательно следует их вакцинировать.

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На Львовщине зафиксировали 3 случая бешенства

В Золочевском районе осложнилась эпизоотическая ситуация. Там с начала 2022 года зафиксировали 3 случая бешенства у животных:

в городе Буск,

селе Балучин,

селе Задворье.

Жителей района призывают ознакомиться с памяткой "Осторожно бешенство!" и содействовать ветеринарам в проведении вакцинации домашних животных.

Что такое бешенство? Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус Rabies. У больного развивается своеобразный энцефалит со стремительным повреждением центральной нервной системы. Если человеку не вовремя оказать медицинскую помощь, его смерть – неизбежна.

Данные Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус Rabies. У больного развивается своеобразный энцефалит со стремительным повреждением центральной нервной системы. Если человеку не вовремя оказать медицинскую помощь, его смерть – неизбежна.Данные Википедии



Что нужно знать о бешенстве / Фото Бусской городской общины

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Как избежать заражения бешенством

Бешенство может передаться через укус, царапину, микроповреждения кожи и попадание зараженной слюны на слизистые оболочки. Кроме этого, ученые доказали, что бешенством можно заразиться аэрогенно-контактно. Тогда вирус попадает в организм через конъюнктивы и слизистые ротоглотки.

Чаще всего контактным способом людей инфицируют коты, собаки, лисы и волки. Особое внимание следует обращать на бездомных животных, в частности собак. Ведь укус для них является инстинктивной реакцией для защиты территории, членов стаи и тому подобное.

Если вас все-таки укусило животное, сначала необходимо тщательно промыть рану по меньшей мере в течение 15 минут. Это нужно делать мыльной водой (водомильним раствором с хозяйственным мылом и йодом), дезинфектантами для обработки ран в хирургии, 70% спиртом или 5% раствором йода. После этого необходимо немедленно обратиться к врачу.

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Симптомы бешенства

У человека инкубационный период бешенства обычно длится 1 – 3 месяца. Однако это время может варьироваться и от одной недели до года, в зависимости от:

Места, количества и глубины укусов. Укусы в лицо и голову – самые опасные.

Количества и активности вируса, попавшего в рану.

Возраста пострадавшего. Дети обычно уязвимее взрослых.

Первоначальными симптомами бешенства являются повышение температуры и боль. Также может быть необычное или необъяснимое покалывание, пощипывание или жжение в месте повреждения. После появления симптомов болезнь практически всегда заканчивается смертью. Когда вирус распространяется центральной нервной системой, у больного развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

В 96 – 99% случаев антирабическая вакцина предотвращает развитие заболевания. Она является эффективной лишь, если начать курс не позднее 14 дня с момента укуса. Однако курс иммунизации могут назначить даже через несколько месяцев после контакта с больным бешенством животным.

Антитела у человека появляются через 12 – 14 дней, а их максимальные уровни достигаются через 30 – 40 дней. Иммунитет вырабатывается примерно через 2 недели после окончания курса вакцинации и остается действенным в течение года.