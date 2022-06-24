Животных в районе бешенства и в близлежащих зонах начали прививать. Соответствующую информацию сообщила Госпотребслужба 24 июня.
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В Соломенском районе обнаружили бешенство
Госпродпотребслужба, зафиксировав бешенство, провела заседание и решила ввести карантинные ограничения в Соломенском районе Киева, а именно на территории:
- ограниченной улицами с пересечениями проспекта Лобановского с улицы Головка;
- улицы Головка с улицы Соломенской;
- улицы Соломенская с улицы Протасов Яр;
- улицы Протасов Яр с улицы Гринченко;
- улицы Гринченко с улицы Брожко;
- улица Брожко с проспекта Лобановского.
Кроме того, решили утвердить План мер по ликвидации бешенства и недопущению распространения болезни. Поэтому решили:
- определить угрожающей зоной жилые и парковые массивы района, а также прилегающие к зоне карантинных ограничений;
- организовать проведение профилактических прививок животных против бешенства в зоне карантинных ограничений и угрожающей зоне.
Также запретили проводить выставки и другие зрелищные мероприятия с участием собак в зоне карантинных ограничений и угрожающей зоне.
Кратко о последних случаях бешенства
- В феврале 2022 года в Буском районе Львовской области зафиксировали три случая бешенства. Тогда предупреждали, что во избежание инфицирования нужно остерегаться беспризорных и диких четвероногих, которые не боятся сами подойти к человеку.
- В августе 2021 года в Киеве кот, зараженный бешенством, покусал 4 человек. Животное не имело прививки от болезни и впоследствии умерло. В то же время все пострадавшие обратились в травмпункт и начали курс лечения антибиотиками.
- В тот же период на Львовщине в селе Междуречье впервые за 10 лет у кота подтвердили бешенство. Поэтому в городе Червонограде и прилегающих территориях вводили карантинные ограничения.
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