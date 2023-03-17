Так, в нескольких городах ввели карантин из-за бешенства. За последнее время это происходит уже в пятый раз. Об этом свидетельствуют соответствующие документы, которые подписал так называемый глава боевиков Денис Пушилин, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В Полтаве обнаружили бешенство: ряд улиц – в карантинной зоне

На оккупированных территориях серьезная проблема с бешенством

С 3 марта карантин объявили на 60 дней в Макеевке на территории промышленной площадки ствола "Южный" филиала шахты "Холодная балка" предприятия "Макеевуголь". Также ограничения ввели в поселке Чкалова в Горняцком районе Макеевки.

Кроме этого, одну из ячеек бешенства зафиксировали в оккупированном Докучаевске. Служитель Путина Пушилин поручил установить карантин в радиусе 500 метров от места вспышки с 17 февраля на 60 суток.



Бешенство в оккупированном Докучаевске / Скриншот

Также 13 марта в оккупированном селе Песчаное Старобешевского района вспышку бешенства обнаружили на улице Молодежной.



Бешенство в селе Песчаное / Скриншот

Отметим, что из-за вспышки опасной заразы соответствующие распоряжения о карантине подписали 10 марта в поселке Старобешево, а также 15 марта в Волновахском районе.

Надеемся, бешенство коснется российских террористов, совершающих преступления на украинских территориях.

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита с стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Случаи бешенства в Украине