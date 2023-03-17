На днях так называемые власти оккупированной Донецкой области признали, что Россия недодала в бюджет незаконного образования от 35 до 40% от обещанных денег. Заметим, речь идет именно о "бюджете" февраля 2023 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.
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Как Россия пришла и "порядок навела"
Следует сказать, что о дыре в бюджете сообщило так называемое "министерство финансов" оккупированной части Донбасса. Очевидно, это еще одно свидетельство того, что Россия может только врать и обещать, а на деле – ничего не делать.
Будет неудивительно, если в обозримой перспективе фанаты "русского мира" вынуждены будут разве что червей из огородов есть, ведь Кремль не может проспонсоровать свои незаконные "проекты".
Интересно также, что, как отметят оккупанты-сепаратисты, доходная часть бюджета донецкой квазиреспублики за январь "была выполнена почти на 113%". Вместе с тем "почему-то" в феврале этот показатель составляет всего 59,9% от запланированных доходов.
На ВОТ "не жизнь, а малина"
- Вспомним к теме о дефиците в бюджете донецкой квазиреспублики тот факт, что на оккупированных территориях с каждым днем все больше свирепствует бешенство среди животных. В нескольких городах Донецкой области даже ввели режим карантинных ограничений из-за внезапной вспышки болячки.
- Оно и неудивительно, поскольку Россию трудно назвать страной, заботящейся о своих гражданах. Тем более бессмысленно ожидать, что она будет заботиться о людях, живущих на оккупированных ею территориях, или их домашних животных. Кстати, недавно в Кремле приняли решение о закрытии шахт в Донецкой области.
- Однако есть в этой истории и печальная составляющая. К сожалению, на ВОТ есть немалый процент людей, которые не согласны с режимом, установленным захватчиками, однако не имеют возможности выехать. Единственный выход из сложившейся ситуации, очевидно, деоккупация.