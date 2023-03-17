На днях так называемые власти оккупированной Донецкой области признали, что Россия недодала в бюджет незаконного образования от 35 до 40% от обещанных денег. Заметим, речь идет именно о "бюджете" февраля 2023 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

Смотрите также Проклятие слабых посольств и пример США: почему и для кого Россия все еще недостаточно террорист

Как Россия пришла и "порядок навела"

Следует сказать, что о дыре в бюджете сообщило так называемое "министерство финансов" оккупированной части Донбасса. Очевидно, это еще одно свидетельство того, что Россия может только врать и обещать, а на деле – ничего не делать.

Будет неудивительно, если в обозримой перспективе фанаты "русского мира" вынуждены будут разве что червей из огородов есть, ведь Кремль не может проспонсоровать свои незаконные "проекты".

Интересно также, что, как отметят оккупанты-сепаратисты, доходная часть бюджета донецкой квазиреспублики за январь "была выполнена почти на 113%". Вместе с тем "почему-то" в феврале этот показатель составляет всего 59,9% от запланированных доходов.

Обратите внимание! Временные оккупационные власти Донбасса ранее заявили, что доходная часть так называемого "бюджета" в 2023 году составит 196 миллиардов рублей. При том аж 87% от этой суммы – 171 миллиард рублей – это якобы "безвозмездные поступления из федерального бюджета России".

На ВОТ "не жизнь, а малина"