До БРІКС долучилися нові країни: чи можуть вони підтримати Росію у війні

До міжнародного економічно союзу БРІКС, куди входить країна-агресор Росія, з 1 січня 2024 року доєдналися п'ять держав. Зокрема, Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, Об'єднання Арабської Емірати й Ефіопія.

Звісно, Владімір Путін намагається показати, що не ізольований і у світі нібито є країни, які хочуть спілкуватися з агресором. Однак БРІКС – це не про політику підтримки Росії, насамперед це про економічну політику та Китай, який є лідером блоку. Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Як Росія використовує БРІКС

Усі країни зацікавлені в зростанні своїх економік та стабілізації національних валют. Це також стосується європейських країн. Водночас Росія традиційно використовує той чи інший формат, щоб пропагандувати свої позиції.

Москва набагато ефективніше вміє використовувати пропагандистські інструменти. Тобто більше говорить, ніж насправді робить чи впливає на певні процеси,

– зазначив Подоляк.

За його словами, країни, які хочуть зайти в БРІКС, прагнуть отримати більш впевнене фінансове майбутнє. Вони вважають, що у такий спосіб матимуть сильніші позиції щодо комунікацій на рівні Європейського Союзу, Сполучених Штатів та доступу до технологічних ринків.

Росія використовує тематику БРІКС в політичних цілях. У той час, коли майже всім членам цього колективного органу це не потрібно. Учасники БРІКС переважно говорять про стабілізацію своїх національних економік.

Я б спокійно до цього ставився. Країни, які доєднуються до БРІКС, мають виключно економічні інтереси. Це точно не про підтримку Росії,

– мовив радник голови ОПУ.

Він зауважив, що зараз фактично немає країн, які б прямо підтримували Росію, незважаючи на Іран, КНДР тощо. Ще один наслідок російсько-української війни – на політичному рівні не існує суттєвої підтримки Росії.

Росіяни нервують, адже не очікували, що:

Україна буде чинити такий спротив, встоїть і матиме шанси перемогти;

європейські країни не поводитимуться, як завжди;

світ буде дистанціюватись від Росії й не підтримуватиме заклики до завершення війни на умовах Кремля.

Зараз Росія розуміє, що чим далі триватиме війна, тим більше шансів, що країна-терорист дійсно буде ізольована.

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