К БРИКС присоединились новые страны: могут ли они поддержать Россию в войне

В международный экономический союз БРИКС, куда входит страна-агрессор Россия, с 1 января 2024 года присоединились пять государств. В частности Египет, Иран, Саудовская Аравия, Объединение Арабской Эмираты и Эфиопия.

Конечно, Владимир Путин пытается показать, что не изолирован и в мире якобы есть страны, желающие общаться с агрессором. Однако БРИКС – это не о политике поддержки России, прежде всего, это об экономической политике и Китае, который является лидером блока. Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Как Россия использует БРИКС

Все страны заинтересованы в росте своих экономик и стабилизации национальных валют. Это тоже касается европейских стран. В то же время, Россия традиционно использует тот или иной формат, чтобы пропагандировать свои позиции.

Москва гораздо более эффективно умеет использовать пропагандистские инструменты. То есть больше говорит, чем действительно делает или влияет на определенные процессы,

– отметил Подоляк.

По его словам, страны, желающие зайти в БРИКС, стремятся получить более уверенное финансовое будущее. Они считают, что таким образом будут иметь более сильные позиции в отношении коммуникаций на уровне Европейского Союза, Соединенных Штатов и доступа к технологическим рынкам.

Россия использует тему БРИКС в политических целях. В то время когда почти всем членам этого коллективного органа это не нужно. Участники БРИКС в основном говорят о стабилизации своих национальных экономик.

Я бы спокойно к этому относился. Страны, присоединяющиеся к БРИКС, имеют исключительно экономические интересы. Это точно не о поддержке России,

– сказал советник главы ОПУ.

Он отметил, что сейчас фактически нет стран, прямо поддерживающих Россию, несмотря на Иран, КНДР и т.д. Еще одно следствие российско-украинской войны – на политическом уровне нет существенной поддержки России.

Россияне нервничают, ведь не ожидали, что:

Украина будет сопротивляться, устоит и будет иметь шансы победить;

европейские страны не будут вести себя, как обычно;

мир будет дистанцироваться от России и не будет поддерживать призывы к завершению войны на условиях Кремля.

Сейчас Россия понимает, что чем дальше будет продолжаться война, тем больше шансов, что страна-террорист действительно будет изолирована.

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