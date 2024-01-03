Відомо, що ці 5 держав мали долучитися до БРІКС ще у серпні 2023 року під час 15-го саміту в Йоганнесбурзі, що у Південній Африці. До слова, запрошували також Аргентину. Але наприкінці грудня вона відмовилася ставати членом блоку.

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Що відомо про розширення БРІКС

Так, у серпні 2023 року міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд зазначав, що королівство вивчатиме деталі до запропонованої дати приєднання. Мовиться про 1 січня. І що вже після цього ухвалюватиме "відповідне рішення". Власне, у перший день 2024 року стало відомо, що вона таки поповнила БРІКС.

Він заявляв, що група БРІКС – "вигідний і важливий канал" для зміцнення економічного співробітництва.

Сама група країн, що розвиваються, БРІКС, створена ще у 2006 році. До неї відразу ж входили Бразилія, Росія, Індія, Китай, а у 2010 році долучилася ще й Південна Африка.

З того часу БРІКС – важлива платформа для співпраці між ринками, що формуються, а також державами, які розвиваються. А подвоєння кількості її членів 1 січня має чітку мету: посилити вплив групи на світовій арені.

Які наслідки може мати розширення БРІКС

Передовсім варто звернути увагу, що теперішній склад БРІКС – з 10 країн – налічує близько 3,5 мільярда людей. Сукупна економіка держав – понад 28,5 трильйона доларів США або ж 28% світової економіки.

Подвоєння учасників групи БРІКС може дати поштовх зміні геополітичного ландшафту. Водночас аналітики вагаються щодо розширення. Вони не можуть дійти до спільного знаменника у питання: допомагатиме воно чи перешкоджатиме членам.

Так, деякі експерти вважають, що розбіжності всередині БРІКС можуть послабити процес ухвалення рішень та владу групи в цілому. Тим часом самі держави висловлюють сподівання, що розширення спричинить більше представництво країн з економікою, що розвивається. Крім того, це дасть їм можливість перестати бути залежними від американського долара.

Нагадаймо, що у серпні 2023 року президент Бразилії Лула да Сілва закликав країн-членів БРІКС до запровадження спільної валюти. Її мали б використовувати для торгівлі й інвестицій.