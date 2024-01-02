В етері 24 Каналу політолог Тарас Семенюк сказав, чи відхрещується Путін від воєнної риторики через відсутність здобутків на фронті. Зазначимо, що у 2024 році новорічна промова очільника Кремля тривала всього 3 хвилини 39 секунд, водночас у 2023 році бункерний диктатор ніс маячню аж 9 хвилин.

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Путін хоче майдан

Російський узурпатор, який примусово вивіз з України тисячі дітей, звісно ж, не міг не згадати у своїй промові українців. Путін цинічно вдає буцімто йому болить те, що зараз відбувається в нашій країні. Проте цього разу посилав для своєї аудиторії дещо інші меседжі, як і до аудиторії в Україні, зокрема тим, хто чекає "русській мір".

Путін не апелює до втоми, а навпаки до того, що українці можуть вийти на майдан і протестувати проти війни. Саме це в уяві Кремля ідеальний сценарій для захоплення всієї України.

Народ, який мав би виступати проти своєї влади, умовно бажав би завершення війни. Саме на це розраховує Путін, говорячи про те, що нібито він не хотів війни з українцями. Це "співчуття", які не мають нічого спільного з реаліями,

– мовив Семенюк.

За його словами, аудиторія, яка слухає диктатора, звісно, сприймає війну проти України як так звану "місію визволення" від неугодних території, яка нібито "належить" росіянам.

Українські хакери змусили говорити Путіна правду в новорічну ніч

Вперше за понад 20 років частина росіян почула правду від Владіміра Путіна під час новорічної промови. Такий "подарунок" громадянам Росії зробили українські хакери. Вони зламали інтернет-провайдер "Сибирский медведь" – одного з найбільших інтернет-провайдерів Росії.

Завдяки вмінням українців, жителі семи регіонів країни-агресора від Саратова до Новосибірська стали свідками "відвертого виступу" диктатора. Несподівано новорічне звернення Путіна перетворилося на виступ про військові невдачі та економічні втрати.

Російський президент своїм ротом проартикулював реалії, які ховала пропаганда: шалені втрати російської армії, безглузді витрати на війну, провальну міграційну політику та інші невдачі Кремля.

Відповідальність за оригінальне привітання росіян взяло на себе угрупування Blackjack. Хакери написали, що хотіли показати громадянам ворожої держави справжнє обличчя кремлівського ватажка.

Ми зламали сервер трансляції телебачення IPTV в Росії та показали правду народу, щоб кожен знав заради чого вмирають їхні діти та чоловіки, на що йдуть податки простих працівників і за які скрєпи переживає президент усієї Росії. Приємного перегляду!

– йдеться у повідомленні Blackjack.

Нагадаємо, декілька тижнів тому хакери з Blackjack помстилися Москві за кібератаку на "Київстар". Вони знищили технологічну інфраструктуру "Росводоканалу".