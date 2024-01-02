Політтехнолог Михайло Шейтельман проаналізував 24 Каналу промову Путіна. За його словами, промова 2024 року кардинально відрізняється від тогорічної.

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Ніби дві різні людини

Михайло Шейтельман зазначив, що загалом звернення Путіна цього року тривало 3 хвилини 39 секунд. Минулого року він наговорив на 9 хвилин. Ці промови звучали так, ніби виступали дві різні людини.

Його промова минулого року була сповнена конкретики, важливих слів. До прикладу, "Донбас", "НАТО", "агресія", "військові". Фраз типу "ми захистили", "боремось", "перемагаємо". Був екскурс в історію. Це було на 9 хвилин. Зараз 3 хвилин 39 секунд ні про що. Це було дуже дивно,

– сказав він.

Згодом, можливо, у Кремлі зрозуміли, що "щось пішло не за планом". Тому випустили говорити Дмітрія Медвєдєва, який майже повторив промову Путіна 2023 року.

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