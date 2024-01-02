В эфире 24 Канала политолог Тарас Семенюк сказал, открещивается ли Путин от военной риторики из-за отсутствия достижений на фронте. Отметим, что в 2024 году новогодняя речь руководителя Кремля длилась всего 3 минуты 39 секунд, в то же время в 2023 году бункерный диктатор нес бред аж 9 минут.

Обратите внимание Путин перешел в режим "обиженного", – военный эксперт объяснил, чего боится диктатор

Путин хочет майдан

Российский узурпатор, принудительно вывезший из Украины тысячи детей, конечно же, не мог не упомянуть в своей речи украинцев. Путин цинично притворяется будто ему, болит то, что сейчас происходит в нашей стране. Однако на этот раз посылал для своей аудитории несколько другие месседжи, как и аудитории в Украине, в частности тем, кто ждет "русский мир".

Путин не апеллирует к усталости, а наоборот, к тому, что украинцы могут выйти на майдан и протестовать против войны. Именно это в воображении Кремля идеальный сценарий для захвата всей Украины.

Народ, который должен выступать против своей власти, условно желал бы завершения войны. Именно на это рассчитывает Путин, говоря о том, что он якобы не хотел войны с украинцами. Это "соболезнования", не имеющие ничего общего с реалиями,

– сказал Семенюк.

По его словам, слушающая диктатора аудитория, конечно, воспринимает войну против Украины как так называемую "миссию освобождения" от неугодных территории, которая якобы "принадлежит" россиянам.

Украинские хакеры заставили говорить Путина правду в новогоднюю ночь

Впервые более 20 лет часть россиян услышала правду от Владимира Путина во время новогодней речи. Такой "подарок" гражданам России сделали украинские хакеры. Они сломали интернет-провайдер "Сибирский медведь" – одного из самых крупных интернет-провайдеров России.

Благодаря умениям украинцев, жители семи регионов страны-агрессора от Саратова до Новосибирска стали свидетелями "откровенного выступления" диктатора. Неожиданно новогоднее обращение Путина превратилось в выступление о военных неудачах и экономических потерях.

Российский президент своим ртом проартикулировал реалии, скрываемые пропагандой: безумные потери российской армии, бессмысленные расходы на войну, провальную миграционную политику и другие неудачи Кремля.

Ответственность за оригинальное приветствие россиян взяла на себя группировка Blackjack. Хакеры написали, что хотели показать гражданам вражеского государства настоящее лицо кремлевского вожака.

Мы взломали сервер трансляции телевидения IPTV в России и показали правду народу, чтобы каждый знал, ради чего умирают их дети и мужчины, на что идут налоги простых работников и за которые скрепы переживает президент всей России. Приятного просмотра!

– говорится в сообщении Blackjack.

Напомним, несколько недель назад хакеры из Blackjack отомстили Москве по кибератаке на "Киевстар". Они уничтожили технологическую инфраструктуру "Росводоканала".