Судитимуть патрульних, які допустили вбивство колеги в Чернігові

Прокуратура скерувала до суду обвинувачення проти 2 патрульних поліцейських. Їх звинувачують у службовій недбалості під час вбивства їхнього колеги в Чернігові.

Обох патрульних підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. За це їм загрожує від 2 до 5 років ув'язнення з забороною займати певні посади терміном до 3 років та зі штрафом у розмірі від 4 250 до 12 750 гривень.

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Патрульні покинули місце злочину

За даними слідства, двоє патрульних 2 жовтня 2021 року прибули на місце трагедії у Чернігові, де група молодиків мала сутичку з поліцейськими, які були у відпустці. Однак вони не завадили молодикам, які напали на їхніх колег, а покинули місце злочину.

Після цього юнаки продовжили бити поліцейських, унаслідок чого один із них помер, а інший опинився у лікарні.

Загиблим виявився Артур Єрохін. Його колегу, Володимира Савона госпіталізували з важкими травмами.

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