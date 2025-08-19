Навколо Добропілля ворог хоче розвинути наступ: в ISW вказали деталі
Впродовж останніх днів росіяни намагаються розвинути свій наступ південніше та східніше Добропілля, розташоване у Донецькій області.
На цій ділянці фронту зберігається напружена ситуація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
Дивіться також Росіяни просунулися одразу на трьох напрямках: огляд фронту та карти ISW
Які наміри у росіян щодо Добропілля?
За даними аналітиків, наразі фіксують ознаки того, що росіяни намагаються перетворити початкове тактичне проникнення невеликих ударних груп навколо Добропілля на ширший прорив оперативного рівня.
В ISW також посилаються на слова речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, який днями розповів, що ворог зміг зробити виступ у напрямку міста, але виступ вже "зрізали", а залишки росіян по селах зачищають.
Що цьому передувало?
У DeepState 11 серпня повідомляли, що росіяни просунулися поблизу Кучерового Яру та Золотого Колодязя на Покровському напрямку. Окупанти намагалися рухатися у бік Добропілля та траси, що веде до Краматорська.
Незадовго після цього Трегубов заявляв, що окупанти використовують тактику малих штурмових груп у районі Добропілля, намагаючись проникнути вглиб українських позицій, що спричиняє хибне враження просувань.
Вже 15 серпня аналітики повідомили, що ЗСУ відкинули російські війська коло 7 селищ у районі Добропілля. Йшлося насамперед про Рубіжне, Золоте Колодязь, Веселе, Вільне, Шахове, Никанорівку та Сухецьке.