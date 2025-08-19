Впродовж останніх днів росіяни намагаються розвинути свій наступ південніше та східніше Добропілля, розташоване у Донецькій області.

На цій ділянці фронту зберігається напружена ситуація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Які наміри у росіян щодо Добропілля?

За даними аналітиків, наразі фіксують ознаки того, що росіяни намагаються перетворити початкове тактичне проникнення невеликих ударних груп навколо Добропілля на ширший прорив оперативного рівня.

В ISW також посилаються на слова речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, який днями розповів, що ворог зміг зробити виступ у напрямку міста, але виступ вже "зрізали", а залишки росіян по селах зачищають.

Що цьому передувало?