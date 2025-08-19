Вокруг Доброполья враг хочет развить наступление: в ISW указали детали
В течение последних дней россияне пытаются развить свое наступление южнее и восточнее Доброполья, расположенного в Донецкой области.
На этом участке фронта сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Какие намерения у россиян относительно Доброполья?
По данным аналитиков, пока фиксируют признаки того, что россияне пытаются превратить начальное тактическое проникновение небольших ударных групп вокруг Доброполья на более широкий прорыв оперативного уровня.
В ISW также ссылаются на слова представителя ОСГВ "Днепр" Виктора Трегубова, который на днях рассказал, что враг смог сделать выступление в направлении города, но выступление уже "срезали", а остатки россиян по селам зачищают.
Что этому предшествовало?
В DeepState 11 августа сообщали, что что россияне продвинулись вблизи Кучерова Яра и Золотого Колодца на Покровском направлении. Оккупанты пытались двигаться в сторону Доброполья и трассы, ведущей в Краматорск.
Незадолго после этого Трегубов заявлял, что оккупанты используют тактику малых штурмовых групп в районе Доброполья, пытаясь проникнуть вглубь украинских позиций, что вызывает ложное впечатление продвижений.
Уже 15 августа аналитики сообщили, что ВСУ отбросили российские войска около 7 поселков в районе Доброполья. Речь шла прежде всего о Рубежном, Золотом Колодце, Веселом, Вольном, Шахово, Никаноровке и Сухецком.