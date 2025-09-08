Не можна було цього робити, – полковник запасу вказав на серйозну помилку росіян на фронті
- Російські війська зазнали суттєвих втрат під час спроби просування в районі Добропілля, що дозволило українським силам отримати перевагу.
- Військовий експерт Роман Світан зазначив, що операція росіян була непродуманою, оскільки вони не змогли посилити фланги.
Сили оборони отримали вікно можливостей для подальших успіхів на цій ділянці фронту.
Росіяни намагалися розвинути успіх в районі Добропілля, однак цьому завадили Сили оборони. Ворога вдалося стримати й завдати йому суттєвих втрат.
Від початку операція росіян на цьому напрямку була непродуманою. Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що в українських військових зараз з'явилось вікно можливостей для просування.
Яку помилку допустили росіяни на Донеччині?
Аналітики Deep State повідомили про просування українських військових у вклинення росіян біля Добропілля. Успіхи Сил оборони фіксують в районі населених пунктів Маяк, Новоторецьке та Разіне.
Росіяни серйозно прорахувалися, вважаючи, що зможуть успішно виконати подальше просування на цій ділянці.
Будь-які наступальні операції мають бути добре прораховані, зокрема у питанні посилення флангів. Щойно посилення флангів зупиняється, то наступальна група і сама потрапить в оперативне оточення. Якраз це відбувається з росіянами під Добропіллям. Цю операцію з військового погляду взагалі не можна було проводити,
– пояснив Роман Світан.
Полковник запасу додав, що у росіян просто не було сил та засобів, аби підсилювати наступальні групи і зрештою розширити своє вклинення. Втім перед окупаційними військами поставили політичне завдання, тож, попри військову логіку, вони пішли в один кінець.
Вклинення росіян поблизу Добропілля: дивіться на карті
"Так, саме розташування фронту в районі Покровсько-Мирноградської агломерації є небезпечним і для нас. Але росіяни самі ж лізуть в оперативне оточення. Вони могли б посилити фланги, але для цього немає сил. Вони намагатимуться посилити тиск на Добропільському напрямку, але для нас зараз є вікно можливостей, щоб відсікти цю російську "клешню"", – наголосив Світан.
Водночас і для українських військових є проблема через просування росіян. Мовиться про трасу між Покровськом та Костянтинівкою, в яку вклинився ворог. Вона була важливою для української логістики, але не лише.
"Це проблема, бо тепер там майже немає за що зачепитися. Нам дуже потрібно відновити хоча б статус-кво по цій трасі. Тоді відбудеться полегшення для двох агломерації – Константинівської та Покровсько-Мирноградської, не говорячи вже про напрямок на Добропілля. Росіяни це розуміють, тому перекидають туди війська", – зазначив військовий експерт.
Якщо росіянам вдасться розвинути успіх на цьому напрямку, вони зможуть вийти на оперативний простір у бік Добропілля. Звідти їм відкривається шлях на чимало важливих населених пунктів. Тож для Сил оборони вкрай важливо повністю зачистити вклинення російських військових.
Ситуація на Покровському напрямку: головне
- Бійці 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що російське командування перекинуло до Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти. Там росіяни планують зробити "вирішальний прорив" з ключовою метою захопити агломерації Покровськ – Краматорськ – Слов'янськ.
- Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук зауважив, що росіяни також намагаються взяти під вогневий контроль трасу Павлоград – Покровськ. Сам Покровськ окупанти планують захопити до кінця осені.
- Водночас українські бійці дають гідну відсіч ворогові. В 1 корпусі Нацгвардії "Азов" заявили, що за останній місяць для Сил оборони ситуація в районі Покровська значно покращилась. Саме за цей час бійцям вдалося досягнути успіхів у вклиненні росіян біля Добропілля.