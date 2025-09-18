На Добропільському напрямку створено три котли: полковник розповів про успіхи ЗСУ
- На Добропільському напрямку українські сили створили три котли для російських окупантів.
- Операція з блокування та оточення ворога триває вже кілька тижнів і наближається до завершення.
Наразі росіяни обрали два основні напрямки для наступу – у Запорізькій області та біля Покровська. Однак поблизу Добропілля для окупантів було створено три котли.
Про це в четвер, 18 вересня, розповів начальник Управління Штурмових підрозділів, полковник Валентин Манько. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.
Що відбувається на Добропільському напрямку?
За словами Манька, наразі ворог забирає свої сили з Сумського, Курського, Запорізького напрямків і навіть з півдня Херсонського, аби кинути їх на Донеччину, а саме на Покровський – Добропільський напрямки.
Однак українські захисники дають окупантам відсіч. Було створено 3 котли: маленький, трохи більший і великий.
На Добропільському напрямку ці "заячі вушка" були коротенькі, там відразу працювали 425-й, 1-й полки й 25-й батальйон. Тобто "заячі вушка" обрізані вже давно. Тижні 3 тому розпочалась велика операція з блокування противника і взяття його в повне оточення. Потім було, можна сказати, відрізання "заячої" голови. І зараз, як ви кажете, відрізання ворога на основі цих наступальних дій. Сьогодні цю операцію майже закінчили,
– розповів полковник ЗСУ.
Яка ситуація біля Добропілля: дивіться на карті
Зверніть увагу! За даними звіту Інституту вивчення війни від 15 вересня, основні наступальні дії противник справді зосереджує в Донецькій області. Однак українські війська мали успіх у Добропільському тактичному районі, звільнивши Панківку.
Ситуація біля Покровська: що кажуть експерти
- В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" розповів, що Покровський напрямок є одним із найгарячіших. Російський наступ там уже розпочався.
- Водночас речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в етері 24 Каналу окреслив, якими були плани окупантів у регіоні. Ворог мав на меті пробити та розширити Добропільський виступ, щоб піти на захід, спуститися вниз і захопити Добропілля, Покровськ, Мирноград. Опісля – піти на схід і перерізати логістичні шляхи, аби оточити Костянтинівку.
- На думку льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, якою він також поділився з 24 Каналом, російський прорив під Добропіллям був операцією, яку з військового погляду взагалі не можна було проводити. Противник нібито прорахувався в питанні посилення флангів.