Наразі росіяни обрали два основні напрямки для наступу – у Запорізькій області та біля Покровська. Однак поблизу Добропілля для окупантів було створено три котли.

Про це в четвер, 18 вересня, розповів начальник Управління Штурмових підрозділів, полковник Валентин Манько. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.

Що відбувається на Добропільському напрямку?

За словами Манька, наразі ворог забирає свої сили з Сумського, Курського, Запорізького напрямків і навіть з півдня Херсонського, аби кинути їх на Донеччину, а саме на Покровський – Добропільський напрямки.

Однак українські захисники дають окупантам відсіч. Було створено 3 котли: маленький, трохи більший і великий.

На Добропільському напрямку ці "заячі вушка" були коротенькі, там відразу працювали 425-й, 1-й полки й 25-й батальйон. Тобто "заячі вушка" обрізані вже давно. Тижні 3 тому розпочалась велика операція з блокування противника і взяття його в повне оточення. Потім було, можна сказати, відрізання "заячої" голови. І зараз, як ви кажете, відрізання ворога на основі цих наступальних дій. Сьогодні цю операцію майже закінчили,

– розповів полковник ЗСУ.

Яка ситуація біля Добропілля: дивіться на карті

Зверніть увагу! За даними звіту Інституту вивчення війни від 15 вересня, основні наступальні дії противник справді зосереджує в Донецькій області. Однак українські війська мали успіх у Добропільському тактичному районі, звільнивши Панківку.

