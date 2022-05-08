Додаток Yolla краде приватні дані: з його допомогою українці зв’язуються з рідними в Маріуполі

Додаток Yolla, який допомагає українцям тримати зв’язок з рідними в окупованому Маріуполі, виглядає як корисна та своєчасна розробка. Проте це чи не єдиний випадок, коли і справді "все не так однозначно".

Як повідомляють фахові ЗМІ, коріння застосунку Yolla йдуть у Росію. Ба більше – проєкт отримує доступ до приватних даних.

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Остання українська базова станція, яка належала "Київстару", працювала в Маріуполі майже до кінця березня. Однак після вистрілу прицільним вогнем її було зруйновано. Щоб відновити зв’язок, рашисти притягнули в напівзруйноване місто інженерів "мобільного оператора" "Фенікс" з так званої "ДНР". Сам мобільний оператор, як відомо, був створений на основі захопленої у 2014 році мережі "Київстар" у тимчасово окупованих регіонах України.

Люди, які перебувають в Україні не можуть телефонувати на нелегальний "Фенікс". Працює це правило і навпаки. Тож в місцевих чатах українці почали активно обговорювати, як тримати зв’язок із рідними, які перебувають у гарячих точках. Деякі користувачі почали їм радити додаток Yolla.

Як "продають" додаток

Зараз з’явилася апка Yolla, яка надала можливість додзвонюватися на окуповану території України на "Фенікс". Вона надала зв’язок з маріупольцями,

– розповідає жінка із Маріуполя у місцевій групі.

Користувачі активно радять застосунок на місцевих форумах, присвячених пошуку зниклих родичів. Програму рекламував і радник голови мера міста Петро Андрющенко. У квітні він опублікував пост у якому зазначив, що люди, які мають сім-картку "Фенікс", можуть зідзвонюватися за допомогою Skype чи застосунок Yolla.

Yolla: що це за додаток

На перший погляд, у застосунку немає нічого підозрілого. На сайті компанії розповідають, що проєкт заснували в Естонії. Дата розробки проєкту – 2015 році. В його основі лежить технологія дзвінків по Wi-Fi.

Замість з'єднання через мережу стільникового оператора буде використовуватися бездротове інтернет-з'єднання. Якість зв’язку не зміниться,

– йдеться на сайті компанії.

Абонент, який хоче дзвонити зі свого мобільного телефону на інші мережі, повинен завантажити додаток. Однак, встановлюючи його, користувач дає згоду на завантаження контактів із адресної книги та дозволяє зберегти власний номер телефону.

Крім імені та номеру телефону, програма збирає:

дані щодо журналу дзвінків,

число дзвінків, що здійснюються користувачами,

типові адресати,

тривалість дзвінків,

тип мережі.

Це начебто потрібно, аби виявити потенційні технічні проблеми та надавати додаткові сервіси.

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На сайті також вказано, що компанія може передавати персональну інформацію третім особам, партнерам проєкту з різних питань. Всі персональні дані обробляються згідно з законодавством. Однак не сказано, якої саме країни.

Хто стоїть за проєктом

Цікаво, що юридична особа ​​YOLLA CALLS INTERNATIONAL OU базується у Таллінні та має у штаті лише одного працівника. Причому, за рік частка продажів становить 3,44 мільйона доларів.

Естонські реєстри вказують, що репрезентативні права мають Володимир Просихін и Ольга Алп. Про останню нічого не відомо. Проте дещо вдалося з'ясувати про Просихіна. Він – знакова особа у російському ІТ-секторі, зокрема є засновником пітерського холдингу Lanck. Саме він створив одну з перших комп’ютерних компаній, зареєстрованих у Петербурзі. Важливо, що на її статутних документах стоїть підпис Володимира Путіна.

До того ж наприкінці 2021 році Yolla шукала працівників із Санкт-Петербурга, водночас на сайті про російський офіс нічого не вказано.

Щоб прояснити неоднозначні моменти, редакція dev.ua відправила запити в Yallo з питаннями, чи співпрацює компанія з російською владою та чи не передає їй дані про дзвінки українців. Але відповіді наразі не надійшло.

Ситуація у Маріуполі

Як розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко, ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі залишається вкрай важкою. Місту необхідна деблокада. Військові, які досі залишаються на заводі "Азовсталь", потребують негайною допомоги.

У місті вкрай тяжка епідеміологічна ситуація. На думку речниці ОВА, усе це надалі лише загострюватиметься.

Зранку 6 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів, що загалом із заблокованого міста вдалось вивезти близько 500 маріупольців.

Того ж дня з "Азовсталі" вдалося забрати ще 50 жінок, дітей та літніх людей.

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