Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.
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Де тривають інтенсивні бойові дії
За словами Ігнатченко, наразі інтенсивні бої тривають у районі Вугледару, Мар'їнки, Красногорівки та Авдіївки.
Однак не слід забувати, що, наприклад, потужні удари сьогодні (7 травня – 24 канал) були завдані по Бахмуту та Костянтинівці. Тобто гаряче скрізь,
– розповіла речниця ОВА.
Також доволі напруженою ділянкою фронту на Донеччині є Лиман. Влада досі намагається вивезти звідти людей.
Якою є ситуація у Маріуполі
Як розповіла Ігнатченко, ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі залишається вкрай важкою. Місту необхідна деблокада. Водночас потребують допомоги військові, які досі залишаються на заводі "Азовсталь".
Також у Маріуполі вкрай тяжка епідеміологічна ситуація. На думку речниці ОВА, усе це надалі лише загострюватиметься.
"Уже невдовзі температура повітря підвищиться і те, що ми матимемо у Маріуполі, можна тільки передбачати", – додала Ігнатченко.
Ситуація на Донеччині: останні новини
- Росіяни продовжують нищити населені пункти на Донеччині та вбивати мирне населення. Вранці 7 травня окупанти завдали ракетного удару по ліцею у місті Костянтинівка, що у Краматорському районі.
- Окупанти здійснили авіаналіт на Бахмут. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко попередньо повідомив про щонайменше одного загиблого, втім жертв може бути більше.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку росіяни сконцентрували основні зусилля на тому, щоб взяти під повний контроль населений пункт Рубіжне та підготуватись до наступу на Лиман та Сєвєродонецьк.
- У мережі поширили інформацію, що захисники Маріуполя нібито вийшли до російських загарбників з білим прапором та здалися. Однак українські військові спростували це й пояснили: обидві групи використовують білий прапор для евакуації цивільних.
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