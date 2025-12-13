Укр Рус
Додому повертаються 5 українців, яких утримували у в'язницях Білорусі, – Зеленський
13 грудня, 15:27
2

Додому повертаються 5 українців, яких утримували у в'язницях Білорусі, – Зеленський

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • З білоруських в'язниць звільнено 5 українців завдяки допомозі США.
  • Зеленський доручив ГУР посилити роботу на російському напрямку для звільнення військовополонених до Нового року.

Володимир Зеленський повідомив, що із в'язниць Білорусі вдалося звільнити ще 5 українських заручників. Президент підкреслив: вагому роль у поверненні цивільних бранців відіграли США.

Самопроголошений президент Білорусі звільнив 123 політв'язнів в обмін на скасування санкцій США. Серед них – 5 українців, передає 24 Канал із посиланням на звернення Зеленського. 

Що відомо про звільнення українських заручників з Білорусі?

Володимир Зеленський розповів, що завдяки активній ролі США та співпраці української та американської розвідок з Білорусі були звільненні близько сотні цивільних, зокрема 5 українців. 

Також президент доручив ГУР і всім службам Координаційного штабу посилити роботу з Росією, щоб до Нового року вдалося звільнити українських військовополонених.

  • Нагадаємо, що нещодавно під час спілкування з журналістами глава держави повідомив, що російська та українська сторони домовилися про великий обмін військовополонених до Нового року. Втім, згодом окупанти почали гальмувати процес.
  • До слова, 22 листопада Україна повернула з неволі 31 громадянина. Це жінки та чоловіки, яких затримали у Білорусі та засудили до різних термінів ув'язнення. Наймолодшій звільненій українці Марії Мисюк – усього 18 рік.
  • Марію Мисюк затримали в Білорусі навесні 2024 року разом із ще шістьма підлітками. Їх звинуватили в "тероризмі" та "співпраці з українськими спецслужбами". Білоруська пропаганда називала Марію нібито керівницею підліткової анархістської групи та приписувала підготовку диверсій.