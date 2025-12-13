Додому повертаються 5 українців, яких утримували у в'язницях Білорусі, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що із в'язниць Білорусі вдалося звільнити ще 5 українських заручників. Президент підкреслив: вагому роль у поверненні цивільних бранців відіграли США.

Самопроголошений президент Білорусі звільнив 123 політв'язнів в обмін на скасування санкцій США. Серед них – 5 українців, передає 24 Канал із посиланням на звернення Зеленського.

Що відомо про звільнення українських заручників з Білорусі?

Володимир Зеленський розповів, що завдяки активній ролі США та співпраці української та американської розвідок з Білорусі були звільненні близько сотні цивільних, зокрема 5 українців.

Також президент доручив ГУР і всім службам Координаційного штабу посилити роботу з Росією, щоб до Нового року вдалося звільнити українських військовополонених.