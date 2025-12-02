Катівнику "Доктору Зло", фігуранту розслідування "Схем", повідомили про підозру
- Слідчі СБУ заочно оголосили підозру Іллі Сорокіну, відомому як "Доктор Зло", за катування українських військовополонених.
- Сорокіну інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, зокрема застосування електрошокера замість медичної допомоги.
Слідчі СБУ заочно оголосили підозру Іллі Сорокіну – "Доктору Зло", фігуранту журналістського розслідування "Схем". Він принижував і катував український військовополонених.
Сорокін не надавав ув'язненим належної медичної допомоги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Схеми".
Дивіться також Росія планує екологічну катастрофу у Херсоні з наслідками для країн ЄС – секретні документи
Що відомо про підозру Сорокіну?
Слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора заочно висунули підозру Іллі Сорокіну – лікарю з колонії №10 у Мордовії, якого журналісти "Схем" ("Радіо Свобода") раніше встановили як "Доктора Зло".
У розслідуванні йшлося про те, що медик принижував і катував українських військовополонених, відмовляючи їм у лікуванні. За даними журналістів, його дії могли призвести до смертей кількох українців, утримуваних у колонії.
Йому інкримінують порушення статті кримінального кодексу про "жорстоке поводження з військовополоненими".
У матеріалах підозри зібрані свідчення щонайменше дев’яти звільнених українців. Вони розповідають, що Сорокін замість медичної допомоги застосовував до них електрошокер під час оглядів та перевірок, а також вчиняв інші насильницькі дії.
Хто такий "Доктор Зло"?
Ілля Сорокін, лікар в російській колонії №10, підозрюється в знущаннях та катуваннях українських військовополонених, включаючи застосування електрошокера та ігнорування медичних скарг.
Розслідувачі "Схем" дізналися, що з лікарем колонії №10 зіштовхнулися щонайменше 177 українських військовополонених.
Колишні полонені свідчили про його жорстокість, що призвело до смерті одного військовополоненого, таємні спецтюрми Росії використовуються для утримання і катувань українців.
Офіційні джерела підтвердили роботу Сорокіна в колонії, незважаючи на його заперечення.