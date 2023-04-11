"Невеличка хата" на 580 квадратів: в яких хоромах відбуває домашній арешт Паша "Мерседес"

Суд зобов'язав колишнього очільника Києво-Печерської лаври відбувати домашній арешт за місцем реєстрації. Паша "Мерседес" в суді бідкався, що нібито там "немає на чому спати, немає тепла, світла, немає ні кружки, ні ложки".

Журналісти навідались у населений пункт, де й живе наразі Павло Лебідь. У селі Вороньків, за 40 кілометрів від Києва, сміються зі слів Павла. Адже на території подвір'я два будинки.

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"Так-так, така маленька тюрма, всього-на-всього на 580 квадратів, нема де переночувати", – кажуть місцеві мешканці.

Де насправді живе Паша "Мерседес"

Будинок священника УПЦ МП розташований на вулиці Молодіжній. Його оточує великий паркан. Проте з іншої сторони – незабудована ділянка. Якщо обійти, то будинок митрополита видно краще.

Віддалік крізь голі дерева дім із цегли проглядається краще: панорамні вікна, балкончики, ліпнина, димарі для камінів. Усе – наче вчора збудоване, явно за житлом і подвір'ям з екзотичними деревами доглядали,

– мовиться в повідомленні.

"Невеликий" будинок Паші "Мерседеса"

Також з будинку чутно звук відправи. Не дивно, адже журналісти приїхали в село 7 квітня у свято Благовіщення.

Один з сільських бізнесменів розповів: "Паша спустився до них із другого поверху, де тривало богослужіння. Внизу було багато прислуги. То до митрополита приїхала "служба підтримки з Лаври", а може, близькі парафіяни. Ну не для себе ж йому правити? Ми з хлопцями пожартували, чи зможе Паша втекти? Але ні: браслет як жучок працює, показує на карті місце перебування. І хлопці з СБУ стежать".

Навпроти входу до будинку в тіні стоїть Skoda Octavia, всередині – великі чоловіки. Вони фотографують усіх, хто заходить у ворота чи виходить з них. На питання журналістки, хто вони відповіли: "Краще не питайте".

Що кажуть місцеві про житло Павла Лебедя

Місцева мешканка Алла, яка живе по сусідству з Павлом Лебедем через городи, пригадує, що до 1 квітня у будинку Павла не виднілось світло.

"Якщо там чогось і не було, то швидко завезли й підключили. Нам у вікна видно, як після 1 квітня маєток засвітився, як ялинка у свята. А навпроти будинку Павла є ще один, у такому ж стилі. То його казначея (скарбника Лаври єпископа Варсонофія, у миру – Василя Столяра – 24 Канал)", – розповіла жінка.

На подвір'ї – два будинки

У 2015 році активісти Автомайдану зняли садибу Паші "Мерседеса" з коптера. Вже у 2016 році він намагався її продати за 1,3 мільйона доларів. В оголошенні мовилось, що дім:

з мармуровою підлогою з підігрівом;

меблями, виготовленими західними майстрами;

кришталевими люстрами;

побутовою технікою від бренду SMEG (де один чайник коштує майже 7 тисяч гривень, а холодильник і зовсім 128 тисяч).

Тоді ж на фотографіях та відео було помітно всі 40 соток Павла. Зокрема, і те, що, крім будинку господаря на 580 квадратних метрів, там є гостьовий – на 170 квадратів. Також виднілась альтанка, газони, поміж ними – доріжки.

Господарство Паші "Мерседеса"

У Воронькові є аграрне господарство "МПЛ "Агро". За даними сайту, воно займається рослинництвом та молочним скотарством й обробляє 12 тисяч гектарів землі в Київській, Чернігівській, Житомирських областях.

Bihus.info повідомляло, що компанія належить Олександру Матвієнку, як і 400-й "Мерседес", на якому їздить Павло.

Переписав на водія чи управителя, але то все його,

– розповіли журналістам у селі.

Галина, якій на вигляд років 70, розповіла, що за радянського союзу в селі був радгосп, а Паша "Мерседес" все викупив та "багатьом людям у селі давав роботу".

Мовляв, колись доярки отримували втричі більше, ніж учителі. Люди могли виписати й порося, й корову.

"Поступово роботи ставало менше. У мене двох сусідів скоротили. А зараз туди наймають лише "західняків". Кажуть: "Місцевим роботи нема". Живуть працівники на території господарства, у гуртожитках. Але я за інше хочу сказати: скільки Павло Дмитрович помагав селу! І продукти школі й садочку, і фарбу на вікна, і бензин на шкільні екскурсії, на олімпіади в Київ, а як кому треба машину на похорон – давав безплатно", – розповіла жінка.

Натомість одна з жінок, яка торгує на імпровізованому базарі, каже, що люди забрали землі, які раніше орендував Павло. Адже він міг платити молочними продуктами чи яйцями, які в людей є свої. Ба більше, виплат могли чекати до Нового року. Натомість інший підприємець платить вчасно і дає продукти, яких в людей немає – цукор, борошно, олію.

Він як на Лавру їхав чи в Москву до своїх дружків-батюшок, то творог (кисломолочний сир – 24 Канал) і вершки купував на базарі, бо домашнє, добре, а не оте намішане зі свого господарства,

– пригадала одна з жінок.

Журналісти зазначають, що на Павла Лебедя в селі злі, адже він уособлює московський патріархат, значить – російську агресію. Так, місцевий чоловік 53-річний Сергій Ісай каже, що давно треба було закрити цей патріархат, цей розсадник Москви.

Село Вороньків, де живе Пало Лебідь

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