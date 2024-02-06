Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки України

Джо Байден накладе вето на проєкт закону про допомогу Ізраїлю без урахування потреб України. Такий документ підтримали республіканці з Палати представників.

Так, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон оголосив про підготовку окремого законопроєкту щодо надання допомоги Ізраїлю без урахування підтримки України. Він хоче поставити документ на голосування вже цього тижня, посилаючись на "небезпечні обставини, в яких нині перебуває Ізраїль", пише 24 Канал.

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Що відомо про вето Байдена

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю NBC News відповів на питання, чи підпише Джо Байден пакет допомоги Ізраїлю без України.

Ми вважаємо, що це виверт. І ми бачимо, що цей виверт з боку Палати представників не є серйозним зусиллям, спрямованим на розв'язання проблем національної безпеки, з якими стикається Америка,

– заявив радник Джо Байдена.

Що заявили в адміністрації президента США

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив про окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю після того, як Сенат досягнув попередньої імміграційної угоди, за яку він планує проголосувати цього тижня.

Адміністрація президента Джо Байдена, як пише "Голос Америки", заявила, що глава держави накладе вето на окремий законопроєкт, який підтримали республіканці з Палати представників, який передбачав би допомогу Ізраїлю. Оскільки президент підтримує ширший законопроєкт, який включає й допомогу Україні та Ізраїлю, а також передбачає нове фінансування для забезпечення безпеки та кордонів.

Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний трюк і натомість швидко направити на стіл президента двопартійний Закон про надзвичайні національні заходи безпеки на додаток до асигнувань,

– повідомило Адміністративно-бюджетне управління Білого дому.

Адже адміністрація Байдена місяці працювала з демократами та республіканцями в Сенаті над законопроєктом про допомогу для України, Ізраїлю, партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні з реформою імміграційної політики США.

Що відомо про проєкт закону