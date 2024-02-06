Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без поддержки Украины

Джо Байден наложит вето на проект закона о помощи Израилю без учета потребностей Украины. Такой документ поддержали республиканцы из Палаты представителей.

Так, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон объявил о подготовке отдельного законопроекта о предоставлении помощи Израилю без учета поддержки Украины. Он хочет поставить документ на голосование уже на этой неделе, ссылаясь на "опасные обстоятельства, в которых сейчас находится Израиль", пишет 24 Канал.

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Что известно о вето Байдена

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC News ответил на вопрос, подпишет ли Джо Байден пакет помощи Израилю без Украины.

Мы считаем, что это уловка. И мы видим, что эта уловка со стороны Палаты представителей не является серьезным усилием, направленным на решение проблем национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка,

– заявил советник Джо Байдена.

Что заявили в администрации президента США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил об отдельном законопроекте об оказании помощи Израилю после того, как Сенат достиг предварительного иммиграционного соглашения, за которое он планирует проголосовать на этой неделе.

Администрация президента Джо Байдена, как пишет "Голос Америки", заявила, что глава государства наложит вето на отдельный законопроект, который поддержали республиканцы из Палаты представителей, который предусматривал бы помощь Израилю. Поскольку президент поддерживает более широкий законопроект, который включает и помощь Украине и Израилю, а также предусматривает новое финансирование для обеспечения безопасности и границ.

Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отклонить этот политический трюк и вместо этого быстро направить на стол президента двухпартийный закон о чрезвычайных национальных мерах безопасности в дополнение к ассигнованиям,

– сообщило Административно-бюджетное управление Белого дома.

Ведь администрация Байдена месяцами работала с демократами и республиканцами в Сенате над законопроектом о помощи для Украины, Израиля, партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе с реформой иммиграционной политики США.

Что известно о проекте закона