Допомога знову відкладається: що відбувається у високих кабінетах США

У США досі не можуть погодити допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Однак, це статися може вже у квітні.

Про це в розмові з 24 Каналом сказав громадський діяч, член республіканської партії США Борис Пінкус. Він пояснив основні проблеми.

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Чи погодять Україні допомогу

Тож, за словами Пінкуса, політики-республіканці Майк Тернер, Майкл Маккол та Майк Роджерс поставили дедлайн перед спікером палати представників Майком Джонсоном щодо цього питання. Ймовірно, мовиться про 22 квітня. Якщо Джонсон зволікатиме із рішенням, законопроєкт висталять на голосування без нього.

"Ситуація загострилася у світі. Дві страшні точки – Україна і Близький Схід. Відступати нікуди. Але гроші – не панацея вирішення проблем, з якими зіштовхнулася США. Це психологічний момент, що США не відступатиме. Це посил Росії, Ірану та Китаю, який співчуває цим сторонам", – сказав він.

Утім, Майк Джонсон з одного боку хоче догодити республіканцям, які підтримують Трампа і його ідею про те, що Україні треба виділяти допомогу в кредит. З іншого боку – є республіканці, які проти кредиту, бо бояться, що кредитний рейтинг нашої країни впаде на фоні війни.

Крім цього, сюди ж намагаються включити вимогу до Байдена, аби той відновив поставку зрідженого газу у Європу. Це на догоду тим радикалам, які не хочуть просто так йти на поступки.

Важливо, що чорновий варіант документу вже на столі Джонсона. Він вагається, як бути у цій ситуації.

"Разом з тим питання вилучення активів Росії теж хочуть включити у пакет допомоги Україні. Але одні кажуть, що це має бути замість допомоги США із карманів платників податків. Інші стверджують, що це має бути паралельно. Є ті конгресмени, які кажуть не квапитися вилучати російські гроші, бо є чимало інших країн, які тримають активи у США. Це, зокрема, Китай, Японія і ті ж Арабські країни", – додав Пінкус.

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