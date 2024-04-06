Помощь снова откладывается: что происходит в высоких кабинетах США

В США до сих пор не могут согласовать помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако, это произойти может уже в апреле.

Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал общественный деятель, член республиканской партии США Борис Пинкус. Он объяснил основные проблемы.

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Согласуют ли Украине помощь

По словам Пинкуса, политики-республиканцы Майк Тернер, Майкл Маккол и Майк Роджерс поставили дедлайн перед спикером палаты представителей Майком Джонсоном по этому вопросу. Вероятно, говорится о 22 апреля. Если Джонсон будет медлить с решением, законопроект выставят на голосование без него.

"Ситуация обострилась в мире. Две страшные точки – Украина и Ближний Восток. Отступать некуда. Но деньги – не панацея решения проблем, с которыми столкнулась США. Это психологический момент, что США не будет отступать. Это посыл России, Ирану и Китаю, который сочувствует этим сторонам", – сказал он.

Впрочем, Майк Джонсон с одной стороны хочет угодить республиканцам, которые поддерживают Трампа и его идею о том, что Украине надо выделять помощь в кредит. С другой стороны – есть республиканцы, которые против кредита, потому что боятся, что кредитный рейтинг нашей страны упадет на фоне войны.

Кроме этого, сюда же пытаются включить требование к Байдену, чтобы тот возобновил поставку сжиженного газа в Европу. Это в угоду тем радикалам, которые не хотят просто так идти на уступки.

Важно, что черновой вариант документа уже на столе Джонсона. Он колеблется, как быть в этой ситуации.

"Вместе с тем вопрос изъятия активов России тоже хотят включить в пакет помощи Украине. Но одни говорят, что это должно быть вместо помощи США из карманов налогоплательщиков. Другие утверждают, что это должно быть параллельно. Есть те конгрессмены, которые говорят не торопиться изымать российские деньги, потому что есть немало других стран, которые держат активы в США. Это, в частности, Китай, Япония и те же арабские страны", – добавил Пинкус.

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