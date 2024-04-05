Это 24 Каналу прокомментировал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что это один из лучших аргументов республиканцев. Он добавил, что глава США не предоставил четкую стратегию относительно того, что именно Америка хочет от этой войны. Отметим, что Спартц хочет, чтобы любую помощь для Украины предлагали в виде кредита.

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"Байден говорил, что "мы будем с Украиной до конца". Что такое "конец" – непонятно. Он не объяснил – до какого "конца". Мы говорили сначала, несколько лет назад, что Байден должен сказать, что "мы помогаем Украине до победы", – подчеркнул Эпштейн.

Впрочем, глава Соединенных Штатов Америки никогда не использовал слово "победа". Это, по мнению исполнительного директора Renew Democracy Initiative, очень опасно. Ведь для того, чтобы иметь стратегическую цель, надо понимать, какие тактики применять, чтобы ее достичь.

С этой стороны – вообще-то она права. Однако, конечно, где она абсолютно неправа, это то, что она пытается использовать этот факт, что Байден не объяснил четкую стратегию, чтобы не поддерживать никакой помощи Украине. Это абсолютно неправильно,

– сказал Уриэль Эпштейн.

Это, убежден исполнительный директор Renew Democracy Initiative, Виктория Спартц делает для того, чтобы избегать поддержки украинского государства. К тому же вместо того, чтобы подумать о будущей безопасности США и Европы, она думает о себе.

"Она думает только о своем персональном политическом будущем", – добавил Эпштейн.

Помощь США для Украины: главное