В материале издания говорится, что республиканка из Индианы заявила, что не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет, который включает $60 млрд на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня.

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Изменение позиции Спартц

Стоит отметить, Спарц является одной из самых ярких личностей в Палате представителей и уроженкой Украины. Она была одной из первых, кто начал активно выступать в поддержку Украины.

В то же время сегодня Спартц говорит, что она в значительной степени отошла от того, чтобы сосредотачиваться на Украине.

Я понимаю важность этой битвы и последствия, если Россия победит, но я также не очень наивна. Если у нас не будет надлежащего надзора, мы не достигнем наших целей,

– сказала политик.

В материале говорится, что позиция Спартц является ярким примером разногласий среди республиканцев относительно дальнейшей помощи Киеву. В ряде интервью Спартц заявила, что хочет от президента Байдена более четкой стратегии относительно участия США в войне и более пристального контроля за тем, как тратится помощь.

Она также хочет, чтобы любая помощь, которая направляется Украине, предлагалась в виде кредита, и чтобы администрация уделяла больше внимания вопросам, которые находятся ближе к дому.

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