У матеріалі видання йдеться, що республіканка з Індіани заявила, що не підтримує нещодавно ухвалений Сенатом пакет, який включає $60 млрд на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

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Зміна позиції Спартц

Варто зазначити, Спарц є однією з найяскравіших особистостей у Палаті представників та уродженкою України. Вона була однією із перших, хто почав активно виступати на підтримку України.

Водночас сьогодні Спартц каже, що вона значною мірою відійшла від того, щоб зосереджуватися на Україні.

Я розумію важливість цієї битви і наслідки, якщо Росія переможе, але я також не дуже наївна. Якщо у нас не буде належного нагляду, ми не досягнемо наших цілей,

– сказала політикиня.

У матеріалі йдеться, що позиція Спартц є яскравим прикладом розбіжностей серед республіканців щодо подальшої допомоги Києву. У низці інтерв'ю Спартц заявила, що хоче від президента Байдена більш чіткої стратегії щодо участі США у війні і більш пильного контролю за тим, як витрачається допомога.

Вона також хоче, щоб будь-яка допомога, яка надсилається Україні, пропонувалася у вигляді кредиту, і щоб адміністрація приділяла більше уваги питанням, які знаходяться ближче до дому.

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