У матеріалі видання йдеться, що республіканка з Індіани заявила, що не підтримує нещодавно ухвалений Сенатом пакет, який включає $60 млрд на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.
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Зміна позиції Спартц
Варто зазначити, Спарц є однією з найяскравіших особистостей у Палаті представників та уродженкою України. Вона була однією із перших, хто почав активно виступати на підтримку України.
Водночас сьогодні Спартц каже, що вона значною мірою відійшла від того, щоб зосереджуватися на Україні.
Я розумію важливість цієї битви і наслідки, якщо Росія переможе, але я також не дуже наївна. Якщо у нас не буде належного нагляду, ми не досягнемо наших цілей,
– сказала політикиня.
У матеріалі йдеться, що позиція Спартц є яскравим прикладом розбіжностей серед республіканців щодо подальшої допомоги Києву. У низці інтерв'ю Спартц заявила, що хоче від президента Байдена більш чіткої стратегії щодо участі США у війні і більш пильного контролю за тим, як витрачається допомога.
Вона також хоче, щоб будь-яка допомога, яка надсилається Україні, пропонувалася у вигляді кредиту, і щоб адміністрація приділяла більше уваги питанням, які знаходяться ближче до дому.
Голосування за пакет допомоги Україні: що відомо
- Голосування щодо законопроєкту про надання допомоги Україні в Палаті представників США можуть перенести ще на кілька тижнів. Розгляд ініціативи може відбутися щонайменше у середині квітня, а, можливо, і пізніше.
- Зокрема спікер Палати представників Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом'якшення опозиції щодо допомоги Україні. Зокрема, з боку радикальних республіканців.
- Раніше голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол зазначив, що спікер планував винести на голосування законопроєкт після Великодня. Тобто 31 березня.
- Варто також зазначити, що Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення". Серед яких – можливе виділення допомоги Україні у кредит.