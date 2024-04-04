Учитывая возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США, союзники обсуждают идею реформы заседания в формате "Рамштайн", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Все, чтобы лидерство перешло от Вашингтона к Североатлантическому альянсу.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что необходима предсказуемая и долгосрочная поддержка украинской армии. Одно из предложений – создание отдельного фонда, в который бы вошло 100 миллиардов долларов. Украина смогла бы их получить в течение следующих 5 лет.

Впрочем, мнения членов Альянса по этому поводу разделились. Так, например, Венгрия против того, чтобы НАТО меняло роль "из оборонительного альянса в наступательную коалицию".

Министр иностранных дел Петер Сийярто твердо заявил, что Венгрия не поддержит никаких предложений НАТО, которые могли бы приблизить Альянс к войне или перевести его из оборонительной в наступательную коалицию. Подчеркивая доминирование войны в Украине на повестке дня встречи НАТО, он объявил НАТО оборонительным альянсом, предостерегая от угрозы дальнейшей эскалации,

– отметил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Надежды Столтенберга

В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг считает, что он все же сможет убедить венгерскую сторону и достичь консенсуса в будущем. Мол, он имеет хорошие отношения с премьером Венгрии Виктором Орбаном, поэтому надеется найти общее решение до встречи в Вашингтоне.

Генсек НАТО отметил, что обсуждается не боевое присутствие блока в Украине, а то, как Альянс может координировать и поддерживать украинское государство так, как это делают союзники по блоку.

"У меня хороший диалог с Петером Сийярто. За последнюю неделю я также дважды разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И теперь, когда мы начинаем планирование, я уверен, что мы также можем рассмотреть вопросы, которые сформулировала Венгрия, и найти способ достичь консенсуса в течение нескольких недель", – сказал Йенс Столтенберг.

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