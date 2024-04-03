На пресс-конференции генсек Альянса заверил, что это предложение уже обсуждали с Украиной. Перед этим стало известно, что в Североатлантическом альянсе предлагают создать пятилетний фонд союзнических взносов на 100 миллиардов долларов.

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Что сказал Столтенберг о договоренностях стран Альянса

Сегодня (3 апреля – 24 Канал) члены Альянса договорились о дальнейшем планировании усиления роли НАТО в координации помощи и тренировок в сфере безопасности. Детали будут определены в течение следующих недель,

– заявил Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что сейчас есть другие способы достичь того, чтобы Киев меньше зависел от "добровольных краткосрочных предложений".

Столтенберг заверил, что они общаются с Украиной по этому, ведь это то, что стороны "должны делать вместе".

Какова позиция генсека НАТО относительно нового фонда

После встречи глав МИД стран Альянса Столтенберг заявил, что дискуссии по новому фонду продолжаются и происходят вместе с украинской стороной. В частности, идею обсуждали с Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой.

Поддержка Украины – это не благотворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность. И сегодня (3 апреля – 24 Канал) мы не приняли финальное решение о том, какой формат мы создадим. Но мы согласились начать планирование,

– объяснил генсек.

По его словам, это планирование предусматривает, что военное руководство сформулирует планы и предложения, на основе которых разработают окончательные решения.

Что известно о новом фонде