Журналисты Bloomberg со ссылкой на руководителей Республиканской партии отметил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон все еще ищет пути смягчения оппозиции по поводу помощи Украине. В частности, со стороны радикальных республиканцев.

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Голосование за помощь Украине снова могут перенести

Авторы материала подчеркнули, что команда спикера Джонсона до сих пор не представила республиканским законодателям комплексный план пакета помощи. Поэтому похоже, что они не определились с тем, каких уступок будут добиваться от администрации президента Джо Байдена, что может помешать им заручиться поддержкой перед голосованием, которое состоится на следующей неделе.

По словам пресс-секретаря Джонсона Тейлор Холси, обязательство спикера принять немедленные меры не предусматривает установления конкретного срока. Холси заявила, что Джонсон сейчас собирает предложения от членов партии по этому плану, но не предоставила дальнейших подробностей относительно дискуссий спикера.

В то же время двое представителей республиканского руководства заявили, что спикер Джонсон может принять решение по плану помощи Украине на выходных и ускорить его утверждение на следующей неделе.

Однако журналисты Bloomberg отметили, что ускоренное расписание законопроекта о помощи Украине может поставить под угрозу успех инициативы и потенциально вызвать дальнейшие разногласия с консервативными фракциями внутри Республиканской партии.

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