Це 24 Каналу прокоментував виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що це один із найкращих аргументів республіканців. Він додав, що очільник США не надав чітку стратегію щодо того, що саме Америка хоче від цієї війни. Зазначимо, що Спартц хоче, аби будь-яку допомогу для України пропонували у вигляді кредиту.

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"Байден казав, що "ми будемо з Україною до кінця". Що таке "кінець" – незрозуміло. Він не пояснив – до якого "кінця". Ми казали від початку, кілька років тому, що Байден має сказати, що "ми допомагаємо Україні до перемоги", – наголосив Епштейн.

Утім, очільник Сполучених Штатів Америки ніколи не використовував слово "перемога". Це, на думку виконавчого директора Renew Democracy Initiative, дуже небезпечно. Адже для того, аби мати стратегічну мету, треба розуміти, які тактики застосовувати, аби її досягнути.

З цього боку – взагалі-то вона права. Однак, звісно, де вона абсолютно неправа, це те, що вона намагається використовувати цей факт, що Байден не пояснив чітку стратегію, щоби не підтримувати жодну допомогу Україні. Це абсолютно неправильно,

– сказав Уріель Епштейн.

Це, переконаний виконавчий директор Renew Democracy Initiative, Вікторія Спартц робить для того, аби уникати підтримки української держави. До того ж замість того, аби подумати про майбутню безпеку США та Європи, вона думає про себе.

"Вона думає лише про своє персональне політичне майбутнє", – додав Епштейн.

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