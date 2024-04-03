Про це розповів 24 Каналу Юрій Рашкін, громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин, зазначивши, що тільки влада з авторитарним чи тоталітарним мисленням може розглянути варіант із кредитом, виключно для наживи. Українська економіка є надто слабкою, щоб брати в борг.
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"Якщо ви демократія, то розумієте важливість кожного виборця, розумієте ціну кожного людського життя. Тому бажання збанкрутити якусь країну не приваблює", – сказав Рашкін.
Трампісти за кредит для України
Юрій Рашкін пояснив, що для Дональда Трампа Україна – всього лиш ресурс для збагачення. Його світогляд у векторі економічної вигоди.
Сполучені Штати Америки при Байдені та демократах не будуть дивитись на Україну як на можливість наживи. Це не входить у світобачення та політику демократичної партії США,
– зауважив Рашкін.
Україна не зможе домовитися з партією Трампа на вигідних для обох сторін умовах.
Трамп уже давно куплений Путіним. Україна не може запропонувати йому таких ресурсів, як це зробив Владімір Путін,
– наголосив громадський і політичний діяч із США.
Що відомо про фінансову допомогу від США
- Майк Тернер, голова розвідки Палати представників США, передбачає, що Майк Джонсон, спікер Палати, незабаром внесе питання про допомогу Україні на розгляд, можливо, вже 9 квітня. Він також очікує, що більшість членів Конгресу підтримає додаткове фінансування для України, попри внутрішні розбіжності.
- У Конгресі США тривають дискусії про надання допомоги Україні, у Палаті представників затягують це рішення. Радник Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, що адміністрація США продовжуватиме активно шукати способи забезпечення українців терміновою підтримкою.
- Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оголосив про "певні значущі зміни" у пакеті допомоги для України. Ці зміни можуть включати виділення допомоги у формі кредиту. Проте він висловив надію, що пакет допомоги буде просунутий після канікул, коли Палата представників знову збереться.