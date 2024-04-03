Об этом рассказал 24 Каналу Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин, отметив, что только власть с авторитарным или тоталитарным мышлением может рассмотреть вариант с кредитом, исключительно для наживы. Украинская экономика слишком слабая, чтобы брать в долг.
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"Если вы демократия, то понимаете важность каждого избирателя, понимаете цену каждой человеческой жизни. Поэтому желание обанкротить какую-то страну не привлекает", – сказал Рашкин.
Трамписты за кредит для Украины
Юрий Рашкин объяснил, что для Дональда Трампа Украина – всего лишь ресурс для обогащения. Его мировоззрение в векторе экономической выгоды.
Соединенные Штаты Америки при Байдене и демократах не будут смотреть на Украину как на возможность наживы. Это не входит в мировоззрение и политику демократической партии США,
– отметил Рашкин.
Украина не сможет договориться с партией Трампа на выгодных для обеих сторон условиях.
Трамп уже давно куплен Путиным. Украина не может предложить ему таких ресурсов, как это сделал Владимир Путин,
– подчеркнул общественный и политический деятель из США.
Что известно о финансовой помощи от США
- Майк Тернер, глава разведки Палаты представителей США, предполагает, что Майк Джонсон, спикер Палаты, вскоре внесет вопрос о помощи Украине на рассмотрение, возможно, уже 9 апреля. Он также ожидает, что большинство членов Конгресса поддержит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на внутренние разногласия.
- В Конгрессе США продолжаются дискуссии о предоставлении помощи Украине, в Палате представителей затягивают это решение. Советник Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что администрация США будет продолжать активно искать способы обеспечения украинцев срочной поддержкой.
- Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил об "определенных значимых изменениях" в пакете помощи для Украины. Эти изменения могут включать выделение помощи в форме кредита. Однако он выразил надежду, что пакет помощи будет продвинут после каникул, когда Палата представителей снова соберется.