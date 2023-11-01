Неадекватна вимога: як умови Україні від республіканців можуть зіграти на руку Кремлю

Джозеф Байден може накласти вето на запропонований Республіканською партією пакет допомоги Ізраїлю без підтримки України. Республіканці підготували ще й список вимог до Києва. Це перевірка коштів, які надаються, та представлення "стратегії перемоги" у війні.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що представники Республіканської партії висунули вимогу, яку неможливо виконати.

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Російські спецслужби будуть у захваті

За задумом конгресменів Президент України має розповісти в парламенті США, як ЗСУ будуть перемагати у війні, що нам потрібно і в які терміни.

Після цього російські спецслужби мають поплескати спочатку в долоні, а потім по плечу цих американських парламентарів і подякувати за отримання воєнних замислів України,

– наголосив політолог.

Також президент США не володіє всією інформацією стосовно українських задумів. Єдине, що адміністрація Байдена може представити, це стратегію поведінки Сполучених Штатів щодо російсько-української війни. А також власне бачення реалістичного сценарію перемоги України, в якому США будуть допомагати Києву ресурсами.

Звісно певна релевантність в цьому є, хоча всі ці сценарії можуть дуже серйозно коригуватися "по дорозі". Адже спрогнозувати детальний план війни неможливо – війна завжди – стихія, яка вносить свої корективи кожен день.

"Тому такі вимоги республіканців є не адекватними до реальності та не нездійсненними. Проте мотивація їхня в тому, щоб нав'язати власну ініціативу Байдену і команді демократів. Це вже виборча логіка в Сполучених Штатах", – підкреслив Саакян.

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Створюють точки слабкості

Саме тому в адміністрації Байдена наполягають на тому, щоб допомога зокрема Ізраїлю та України була ухвалена пакетом, через те, що складніше буде приймати кожну окремо.

Водночас немає серйозних ризиків, що окремо допомога Україні не буде проголосована. В цьому сенсі для нашої держави прогнозується позитивний результат,

– зауважив політолог.

Проте для Байдена ухвалення допомоги Ізраїлю, Україні та іншим країнам окремо для кожної, несе електоральні ризики всередині США. Його можна буде критикувати за допомогу або Ізраїлю, або Україні, або Палестині, оскільки вона теж в цьому пакет, також як і Вірменія, Тайвань.

Якщо в якихось з цих кейсів будуть позитивно розгортатися ситуація, вони будуть сприйматися в одному розрізі. А якщо в інших відбудеться негативний розвиток – тоді за них можна "вчепитися" і критикувати.

"Створюються точки слабкості для Байдена, і підконтрольний республіканцям спікер (Майк Джонсон – 24 Канал) та республіканці загалом зможуть нав'язувати свою ініціативу чинному президенту США під час виборчої кампанії", – відзначив Олег Саакян.

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