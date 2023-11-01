Неадекватное требование: как условия Украине от республиканцев могут сыграть на руку Кремлю

Джозеф Байден может ветировать предложенный Республиканской партией пакет помощи Израилю без поддержки Украины. Республиканцы подготовили еще и список требований к Киеву. Это проверка переданных средств и представление "стратегии победы" в войне.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что представители Республиканской партии выдвинули требование, которое невозможно выполнить.

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Российские спецслужбы будут в восторге

По замыслу конгрессменов Президент Украины должен рассказать в парламенте США, как ВСУ будут побеждать в войне, что нам нужно и в какие сроки.

После этого российские спецслужбы должны похлопать сначала в ладони, а затем по плечу этих американских парламентариев и поблагодарить за получение военных замыслов Украины,

– подчеркнул политолог.

Также и президент США не владеет всей информацией об украинских замыслах. Единственное, что администрация Байдена может представить, это стратегию поведения Соединенных Штатов в отношении российско-украинской войны. А также собственное видение реалистического сценария победы Украины, в котором США будут помогать Киеву ресурсами.

Конечно, определенная релевантность в этом есть, хотя все эти сценарии могут очень серьезно корректироваться "по дороге". Ведь спрогнозировать детальный план войны невозможно – война всегда – стихия, которая вносит свои коррективы каждый день.

"Поэтому такие требования республиканцев не адекватны реальности и не неосуществимы. Однако мотивация их в том, чтобы навязать собственную инициативу Байдену и команде демократов. Это уже избирательная логика в Соединенных Штатах", – подчеркнул Саакян.

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Создают точки слабости

Именно поэтому в администрации Байдена настаивают на том, чтобы помощь, в частности, Израилю и Украине, была принята пакетом из-за того, что сложнее будет принимать каждую отдельно.

В то же время, нет серьезных рисков, что отдельно помощь Украине не будет проголосована. В этом смысле для нашего государства прогнозируется положительный результат,

– заметил политолог.

Однако для Байдена принятие помощи Израилю, Украине и другим странам отдельно для каждой несет электоральные риски внутри США. Его можно будет критиковать за помощь либо Израилю, либо Украины, либо Палестине, поскольку она тоже в этом пакете, так же как и Армения, Тайвань.

Если в каком-либо из этих кейсов будут положительно разворачиваться ситуация, они будут восприниматься в одном разрезе. А если в других будет негативное развитие – тогда за них можно "уцепиться" и критиковать.

"Создаются точки слабости для Байдена, и подконтрольный республиканцам спикер (Майк Джонсон – 24 Канал) и республиканцы в целом смогут навязывать свою инициативу действующему президенту США во время избирательной кампании", – отметил Олег Саакян.

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