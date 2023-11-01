Неадекватное требование: как условия Украине от республиканцев могут сыграть на руку Кремлю
Джозеф Байден может ветировать предложенный Республиканской партией пакет помощи Израилю без поддержки Украины. Республиканцы подготовили еще и список требований к Киеву. Это проверка переданных средств и представление "стратегии победы" в войне.
Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что представители Республиканской партии выдвинули требование, которое невозможно выполнить.
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Российские спецслужбы будут в восторге
По замыслу конгрессменов Президент Украины должен рассказать в парламенте США, как ВСУ будут побеждать в войне, что нам нужно и в какие сроки.
После этого российские спецслужбы должны похлопать сначала в ладони, а затем по плечу этих американских парламентариев и поблагодарить за получение военных замыслов Украины,
– подчеркнул политолог.
Также и президент США не владеет всей информацией об украинских замыслах. Единственное, что администрация Байдена может представить, это стратегию поведения Соединенных Штатов в отношении российско-украинской войны. А также собственное видение реалистического сценария победы Украины, в котором США будут помогать Киеву ресурсами.
Конечно, определенная релевантность в этом есть, хотя все эти сценарии могут очень серьезно корректироваться "по дороге". Ведь спрогнозировать детальный план войны невозможно – война всегда – стихия, которая вносит свои коррективы каждый день.
"Поэтому такие требования республиканцев не адекватны реальности и не неосуществимы. Однако мотивация их в том, чтобы навязать собственную инициативу Байдену и команде демократов. Это уже избирательная логика в Соединенных Штатах", – подчеркнул Саакян.
Как требования республиканцев тормозят помощь Украине: смотрите видео
Создают точки слабости
Именно поэтому в администрации Байдена настаивают на том, чтобы помощь, в частности, Израилю и Украине, была принята пакетом из-за того, что сложнее будет принимать каждую отдельно.
В то же время, нет серьезных рисков, что отдельно помощь Украине не будет проголосована. В этом смысле для нашего государства прогнозируется положительный результат,
– заметил политолог.
Однако для Байдена принятие помощи Израилю, Украине и другим странам отдельно для каждой несет электоральные риски внутри США. Его можно будет критиковать за помощь либо Израилю, либо Украины, либо Палестине, поскольку она тоже в этом пакете, так же как и Армения, Тайвань.
Если в каком-либо из этих кейсов будут положительно разворачиваться ситуация, они будут восприниматься в одном разрезе. А если в других будет негативное развитие – тогда за них можно "уцепиться" и критиковать.
"Создаются точки слабости для Байдена, и подконтрольный республиканцам спикер (Майк Джонсон – 24 Канал) и республиканцы в целом смогут навязывать свою инициативу действующему президенту США во время избирательной кампании", – отметил Олег Саакян.
Что известно о помощи Украине со стороны США
- Джозеф Байден предложил выделить пакет помощи на сумму почти 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и нескольких стран.
- Однако новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон не согласился на условия Байдена. Он предложил голосовать за помощь каждой стране в отдельности. Также он выдвинул требования относительно того, что Конгресс должен понимать, какова "конечная цель" Соединенных Штатов в Украине.
- В то же время республиканцы предложили проголосовать только за оказание помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов – бе Украины. Проголосовать за этот законопроект Конгресс должен 2 ноября.
- Однако Байден не согласен с таким решением по разделению помощи. Более того, в Белом доме пообещали, что Байден может на него наложить вето.