Що буде з фронтом без допомоги США: полковник запасу ЗСУ окреслив загрозу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без ухваленої допомоги від Сполучених Штатів в нашої держави не буде шансів на перемогу у війні. Вже зараз ситуація на полі бою змінилася у гірший для нас бік.

Для того, аби перемогти Росію, необхідно, аби українські військові щонайменше наступали. Однак без допомоги – єдиним варіантом залишиться оборона. Таку думку в етері 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт.

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Наступати буде неможливо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для PBS NewsHour пояснив загрозу затримки та відсутності загалом допомоги від Сполучених Штатів.

Ситуація на фронті вже зараз є надскладною: співвідношення артилерійських снарядів на фронті 1 до 10, а літаків й узагалі – 1 до 30 на користь ворога. За словами Зеленського, при такій статистиці Росія поступово "штовхатиме" нас назад. Без допомоги союзників надалі буде ще складніше.

Наші війська зараз утримують оборонні позиції за допомогою поставок військової техніки від європейських компаній та нашого виробництва. Користуючись європейською допомогою та власними силами, ми зможемо лише втримувати позиції без наступальних механізмів. Перемогти Росію, знищивши її армію, можна лише через наступ,

– пояснив Роман Світан.

Тож без фінансової та збройної підтримки Сполучених Штатів Україна опинятиметься у все скрутнішій ситуації на полі, бою без можливості наступати.

"Найближчий рік – півтора ми напряму залежимо від Сполучених Штатів саме в наступальній компоненті. Але і при обороні можлива втрата нашої території, тому що недостатня кількість боєприпасів змусить нас відходити на кращі рубежі, з використанням меншої кількості снарядів. У цьому сенсі президент Зеленський має рацію", – наголосив військовий експерт.

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