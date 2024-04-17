Что будет с фронтом без помощи США: полковник запаса ВСУ очертил угрозу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без принятой помощи от Соединенных Штатов у нашего государства не будет шансов на победу в войне. Уже сейчас ситуация на поле боя изменилась в худшую для нас сторону.

Для того чтобы победить Россию, необходимо, чтобы украинские военные как минимум наступали. Однако без помощи – единственным вариантом останется оборона. Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт.

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Наступать будет невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для PBS NewsHour объяснил угрозу задержки и отсутствия в целом помощи от Соединенных Штатов.

Ситуация на фронте уже сейчас является сверхсложной: соотношение артиллерийских снарядов на фронте 1 к 10, а самолетов и вообще – 1 к 30 в пользу врага. По словам Зеленского, при такой статистике Россия постепенно будет "толкать" нас назад. Без помощи союзников в дальнейшем будет еще сложнее.

Наши войска сейчас удерживают оборонительные позиции с помощью поставок военной техники от европейских компаний и нашего производства. Пользуясь европейской помощью и собственными силами, мы сможем только удерживать позиции без наступательных механизмов. Победить Россию, уничтожив ее армию, можно только через наступление,

– объяснил Роман Свитан.

Поэтому без финансовой и вооруженной поддержки Соединенных Штатов Украина будет оказываться во все более трудной ситуации на поле, боя без возможности наступать.

"Ближайший год – полтора мы напрямую зависим от Соединенных Штатов именно в наступательной компоненте. Но и при обороне возможна потеря нашей территории, потому что недостаточное количество боеприпасов заставит нас отходить на лучшие рубежи, с использованием меньшего количества снарядов. В этом смысле президент Зеленский прав", – подчеркнул военный эксперт.

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