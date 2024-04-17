Для того чтобы победить Россию, необходимо, чтобы украинские военные как минимум наступали. Однако без помощи – единственным вариантом останется оборона. Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт.
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Наступать будет невозможно
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для PBS NewsHour объяснил угрозу задержки и отсутствия в целом помощи от Соединенных Штатов.
Ситуация на фронте уже сейчас является сверхсложной: соотношение артиллерийских снарядов на фронте 1 к 10, а самолетов и вообще – 1 к 30 в пользу врага. По словам Зеленского, при такой статистике Россия постепенно будет "толкать" нас назад. Без помощи союзников в дальнейшем будет еще сложнее.
Наши войска сейчас удерживают оборонительные позиции с помощью поставок военной техники от европейских компаний и нашего производства. Пользуясь европейской помощью и собственными силами, мы сможем только удерживать позиции без наступательных механизмов. Победить Россию, уничтожив ее армию, можно только через наступление,
– объяснил Роман Свитан.
Поэтому без финансовой и вооруженной поддержки Соединенных Штатов Украина будет оказываться во все более трудной ситуации на поле, боя без возможности наступать.
"Ближайший год – полтора мы напрямую зависим от Соединенных Штатов именно в наступательной компоненте. Но и при обороне возможна потеря нашей территории, потому что недостаточное количество боеприпасов заставит нас отходить на лучшие рубежи, с использованием меньшего количества снарядов. В этом смысле президент Зеленский прав", – подчеркнул военный эксперт.
Сдвиги в Соединенных Штатах: что известно
- Спикер Палаты Представителей Майк Джонсон 16 апреля сообщил о разделении общего пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Так, Джонсон вынесет на голосование 4 законопроекта отдельно. Один из них будет включать возможность предоставления Украине помощи в долг и конфискацию российских активов.
- В Белом доме отреагировали на такую инициативу Майка Джонсона. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что, на первый взгляд, решение спикера Конгресса соответствует запросам Белого дома. Однако необходимо сначала увидеть готовые законопроекты, чтобы ознакомиться с деталями.
- Члены Демократической партии по-разному отнеслись к инициативе с разделением законопроектов. Некоторые также ожидает полных документов, чтобы понимать, соответствует ли содержание запросам. Некоторые – считают, что решение о разделении помощи является неуместным и нужен комплексный законопроект.