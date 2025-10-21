Чи чекати сильних дощів в Україні найближчими днями
- З 21 по 22 жовтня в Україні не очікується сильних дощів, лише можливі незначні опади на сході та північному сході.
- Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла, вдень від 4 до 16 градусів у різних регіонах.
В період з 21 по 22 жовтня опадів в Україні не очікується, за винятком декількох областей. Сильних температурних змін наразі не прогнозують.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Чи будуть сильні дощі?
Протягом 21 – 22 жовтня погода здебільшого буде хмарною з проясненнями. Сильних дощів не прогнозують, лише на сході та північному сході можливі незначні опади, зокрема у Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Прогноз погоди на 21 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Крім вищезгаданого, також зазначимо, що температура повітря у ці дні, згідно з попереднім прогнозом, уночі коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують від 4 до 12 градусів тепла.
Протягом середи, 22 жовтня, у західних та південних регіонах температура повітря вдень очікується в межах від 11 до 16 градусів тепла.
Що очікувати від погоди надалі?
Повідомлялося, що загалом протягом жовтня очікується місячна кількість опадів на рівні 31 – 77 міліметрів, що приблизно в межах норми. Це перехідний місяць, і погода може бути вологою або посушливою.
Певне підвищення температури на кілька градусів вище, ніж її кліматична норма у жовтні можна чекати й в третій декаді місяця, тобто після 20-х чисел жовтня, проте це ще будуть уточнювати синоптики.