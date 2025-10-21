В період з 21 по 22 жовтня опадів в Україні не очікується, за винятком декількох областей. Сильних температурних змін наразі не прогнозують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Заморозки до -4: де і коли в Україні варто готуватися до похолодання

Чи будуть сильні дощі?

Протягом 21 – 22 жовтня погода здебільшого буде хмарною з проясненнями. Сильних дощів не прогнозують, лише на сході та північному сході можливі незначні опади, зокрема у Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях.



Прогноз погоди на 21 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Крім вищезгаданого, також зазначимо, що температура повітря у ці дні, згідно з попереднім прогнозом, уночі коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують від 4 до 12 градусів тепла.

Протягом середи, 22 жовтня, у західних та південних регіонах температура повітря вдень очікується в межах від 11 до 16 градусів тепла.

Що очікувати від погоди надалі?