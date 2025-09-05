Тривалі дощі є звичними для осіннього періоду. Проте цього року в Україні існуватиме загроза посухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Telegraph.

Дивіться також Яка буде погода восени в Україні: інтерв'ю, чи будуть заморозки, сніг і коли прийде бабине літо

Чи будуть дощі у вересні?

За словами Кібальчича, загальна кількість опадів у вересні прогнозується нижче за норму в середньому на 20 – 40%. Дощів буде обмаль по всій країні.

Отже, дощі спостерігатимуться зрідка, а їх інтенсивність виявиться недостатньою для повноцінного зволоження ґрунту, особливо в Лівобережній частині України,

– наголосив він.

Синоптик зауважив, що там будуть значні ризики для розвитку посухи та встановлення найвищого рівня пожежної небезпеки в екосистемах.

Чого чекати від погоди у вересні?