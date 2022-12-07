Цей "Дождь" надовго: що не так із російськими "ліберальними" ЗМІ

У Латвії та Литві позбавили ліцензії російський емігрантський канал "Дождь" за недотримання місцевих законів і підтримку російської агресії проти України. Чому цей приклад став важливим прецедентом у боротьбі з російської пропагандою?

24 канал аналізує ситуацію щодо заборони діяльності каналу "Дождь" і пояснює, чому вони, попри ліберальну обгортку, теж пропагандисти.

До теми Ведучий "Дождя" заявив, що канал забезпечує російських "мобіків"

Що не так із "Дождем" Російський телеканал було створено у 2010 році командою медіаменеджерки Наталії Сіндєєвої. Проєкт позиціонував себе, як ліберальне ЗМІ, що обережно критикує режим Путіна. Насправді ж це був такий собі "оазис" для невеликої частини суспільства в Росії, яка вважає, що розділяє ліберальні цінності. "Дождь" став інструментом ретрансляції емоцій та енергії цих людей.



За кілька років потрібного ефекту було досягнуто: росіянин, який дивився "Дождь" став вважати, що лише цей факт є актом спротиву путінізму й цього цілком достатньо. Така ситуація цілком влаштовувала владу, адже створювала ілюзію інсування в Росії вільних ЗМІ, а відповідно й демократії. Так звані "вільні ЗМІ" радо грали свої ролі й покірно та подекуди радісно маркувалися плашками "іноземних агентів".

Іншим важливим аспектом роботи "Дождя" було поширення його меседжів за межі Росії. Його "ліберальність" дозволяла безперешкодно проникнути до України, Казахстану, країн Балтії та Західної Європи. На відміну від агресивного і маргінального Russia Today, "Дождь" діяв тонше, розумініше і лагідніше, але так само відіграв роль м'якої сили Росії, його головне завдання – залишати людей у російському медійному полі, поширювати російські наративи та нав'язувати власне бачення подій.

Старі трюки на новому місці

Ситуація змінилася в 2022 році, з початком відкритого вторгнення до України. Російська влада зачистила все медійне поле та заборонила будь-які прояви інакшості в ЗМІ. "Дождь" закрився разом з іншими ліберальними ЗМі, такими як "Эхо Москвы", "Новая газета", більшість співробітників виїхали з Росії, щоб не сісти за ґрати та не втратити західні гранти.

Закриття в Росії не стало смертю проєкту "Дождь", вже незабаром він відновив свою діяльність у сусідній Латвії, де за кілька років до того вже отаборилося інше "ліберальне" російське ЗМІ – "Медуза".

На новому місці оновлений "Дождь" взявся за старе. Медійники вперто ігнорували латвійське законодавство й не бажали перекладати свій контент державною мовою своєї "нової батьківщини", а на засідання Ради з роботи електронних ЗМІ демонстративно приходили без перекладача і прагнули всупереч законів щось розповідати російської мовою.Відзначимо, що в Латвії на офіційному рівні визнано насильницьке приєднання до радянської імперії окупацією, а Росію місцевий парламент назвав державою, що є спонсором тероризму.

Поважний флешмоб У Литві також припинять мовлення телеканалу "Дождь"

На цьому "Дождь" не зупинився – у своїх сюжетах:

використовували карту Росії з окупованим українським Кримом,

армію російських окупантів, що вторглися в Україну називали "нашими",

жаліли нещасних "мобіків" – нову хвилю російських окупантів, яких кинули на війну без шкарпеток і сучасної зброї.

Що стало останньою краплею для Латвії та Литви

Останньою краплею став ефір журналіста "Дождя" Алексєя Коростельова, який надмірно опікувався мобілізованими окупантами, закликав їм допомогти та визнав, що телеканал цим якраз і займається. Тобто – спонсорує терористів і тероризм. У Росії в таких випадках кажуть, що "произошла чудовищная ошибка".

Скандальне зізнання російського журналіста – дивіться відео:

Слова росіянина стали точкою неповернення. Латвія позбавила пропагандистів ліцензії. Її приклад наслідувала Литва, яка з 8 грудня також заборонить "Дождю" мовлення на своїх теренах.

Менеджмент "Дождя" спробував загасити бурю – Коростельова звільнили, а його слова назвали помилкою, хоча спіч "журналіста" та аналіз сюжетів каналу доводить, що це частина редакційної стратегії. Пізніше Сіндєєва це підтвердила, коли на стрімі уся в сльозах перепросила у звільненого Коростельова та попросила його повернутися до роботи разом з його колегами, які також оголосили про звільнення на знак підтримки його дій.

Пані Сіндєєва декларує підтримку окупантів: дивіться відео

На іншому стрімі та ж Сіндєєва майже слово в слово проговорила промову Коростельова та визнала, що їй душа болить за окупантів, "які в лісі, без їжі і яким нема, де жити". Тим самим вона поставила на шальки терезів "страждання окупантів" та звірства її земляків у Бучі та інших містах України.

Після того, як латвійська влада відмовилась від компромісів, російські медійники змінили тактику і пішли в наступ. Серії заяв про утиски свободи слова і навіть порівняння з путінськими практиками, а також заяви, що латвійські закони якась "маячня" – все це показало, що Латвія не помилилася у своїх діях. Проте вчасно схаменулися, коли побачили, що пригріли "змію", яка отруювала все навкруги, поширюючи власний світогляд.

"Хороші росіяни"

Світогляд росіян – імперський за суттю, він живиться ресентиментом і мареннями про уявну велич Росії. У цьому дискурсі росіяни та українці – братські народи (або взагалі один – у випадку Путіна). Водночас українці – молодші брати, смішні, але трохи зіпсовані. Росіяни ж – носії вищого знання та мають право на зверхність.

Значну роль тут відіграють російські ЗМІ: вони краще за українців все знають та пихато дають "розклади". Наприклад, що треба писати "на Україні" (бо вони так звикли) та "в Донбасі" (бо то нібито скорочення від "в Донецькому вугільному басейні", а не самостійний топонім, що утворився замість недолугої російської лексичною конструкції та отримав нове життя в українській мові). При цьому, самі росіяни не реагують на спроби пояснити, що вони помиляються або роблять щось не так, а ще дуже люблять розповідати, як робити правильно, кого з історичних постатей вшановувати, а кого потрібно забути чи засудити, щоб не "злити старшого брата".

Прикладів тому велика кількість, але чомусь запам'яталося інтерв'ю, яке дав український нардеп Дмитро Гурін російській "Мєдузі" (своїм колишнім колегам) напередодні вторгнення. Тоді його слова про те, що "росіяни взагалі не розуміють, що відбувається в Україні", були сприйняті всезнайками за маячню, а самого його піднято на сміх.

Щось подібне лунало щодо українців з вуст російських військових напередодні вторгнення, а вже за кілька тижнів вони горіли у свої танках, тікали й ховалився по лісах і посадках від українських фермерів з рушницями чи навіть вилами. Натомість про небезпеку такого ставлення ще у далекому 1926 році попереджав земляків російський поет Маяковський у вірші про "товариша москаля": "Трудно людей в одно истолочь, собой кичись не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи".

Ця схема універсальна й українців легко можна замінити на казахів, грузинів, або ж латвійців, литовців і естонців, яких росіяни зверхньо досі називають "прибалтами". Статичною залишається лише зверхність і надмірна пихатість росіян.

М'яка сила "русского міра"

Як слова Коростельова, так і слова Сіндєєвої, а також заяви інших журналістів телеканалу –це частина великої стратегії. Вона полягає в тому, що війна це погано, а мир – добре. Проте, ця схема зараз вже не працює. Нині Росія веде агресивну війну, метою якої є знищення українського народу. Росія домагається цього шляхом масових воєнних злочинів і геноциду.

Завданням ЗМІ у цій ситуації –обрати сторону, адже над процесом бути неможливо. Це доводить сама історія, а також сучасність –яскравий приклад колись поважної організації Amnesty International, яка в скандальному звіті про воєнні злочини у ході російсько-української війни порівняла жертву та агресора. Тим самим, але в медійному полі займався і займається телеканал "Дождь".

Варто визнати, що у "Дождя" немає іншого вибору – якщо канал обере бік добра, він перестане бути російським телеканалом і втратить не лише російську аудиторію, але й російську імперську ідентичність. "Дождь", його журналісти та редактори ніколи не визнають, що війна проти України – це не війна Путіна, а війна всієї Росії та росіян. Ба більше, є продовженням колоніальних зазіхань Росії, що тривають вже понад 300 років.

Вони не наважаться спокутувати гріхи та біль, що його Росія завдала Україні, для них краще відсидітись за пафосним "а нас-то за что". Вони не хочуть колективної відповідальності, натомість хочуть грантів, нового "плану Маршалла" для Росії та прирівнюють свої проблеми до страждань українців. Вони ніколи не визнають, що нинішня Росія має загинути для того, щоб було знищено джерело зла. Зла з найбільшим у світі ядерним арсеналом.

"Дождь" та інші "хороші росіяни" досі не зрозуміли, що роблять щось не так і досі переконані у власній вищості та правоті. Схоже, це в них виходить щиро. Проте, це не означає, що цього не бачать інші, а тому мають повне право боротися з російською пропагандою, яка всюди намагається насаджувати "русскій мір".