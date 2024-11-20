Баланс сил може змінитися: як на Росію вплинуть удари вглиб її території

США дали Україні дозвіл застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території Росії. Зараз російські окупанти мають перевагу в повітрі. Однак з прийняттям цього рішення аеродроми ворога стануть вразливими.

Це 24 Каналу зауважив колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов. Однак, за його словами, невідомо, на яку дальність ЗСУ зможуть використовувати ці американські ракети.

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Цілі для ракет ATACMS

Володимир Мілов зазначив, що максимальний радіус дії ATACMS – це 300 кілометрів. Можливо, що Україні дали дозвіл на меншу відстань. Згодом про це стане відомо.

Був дуже важливий фактор, який створював росіянам військову перевагу. Загарбники могли запускати авіацію з аеродромів на території Росії і з безпечної відстані закидати Україну керованими авіабомбами, які забезпечили ворогу просування при наступі.

Тобто у такий спосіб вони майже все бомбами вирівнюють перед тим, як далі йде у наступ піхота. Тут баланс сил може дуже змінитись, тому що ця невразливість військових аеродромів та авіації, яка випускає КАБи, може опинитись під ударом,

– пояснив опозиціонер.

Крім того, важливі логістичні об'єкти, склади з боєприпасами, паливо-мастильними матеріалами теж можуть бути атаковані. Це дуже послабить наступальні можливості російської армії.

Нагадаємо, вночі 19 листопада було завдано удару по артилерійських складах у Брянській області. Росіяни бідкались, що це нібито була атака ATACMS. Видання Reuters написало, що ЗСУ нібито використали одразу 8 тактичних балістичних ракет ATACMS. Там додали, що Росії буцімто вдалося збити 2 ракети.